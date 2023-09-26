ابنة حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: فولة واتقسمت نصين

القاهرة - سمر حسين - ماما

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في أحدث ظهور لها، والتي أثارت تفاعل متابعيها ومعجبيها، بسبب تقارب ملامحهم، وكإنها نسخة مصغرة منها.

تعليقات الجمهور على صورة ابنة حلا شيحة

لفتت ابنة حلا شيحة الأنظار، بمجرد نشر الفنانة صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقت حلا شيحة، تعليقًا على الصورة التي شاركتها مع ابنتها، قائلةً: «بداية جديدة»، الأمر الذي لفت الأنظار إليها، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين داخل الوسط الفني وخارجه، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات ومئات من التعليقات، من بينها: «فولة واتقسمت نصين، ازاي شبهك أوي كدا، الله أكبر ربنا يحميها ويبارك فيها، أمورة أوي، الأميرة الكبيرة حلا والأميرة الصغيرة نسخة منك ماشاء الله عليكوا، ربنا يحفظكم حبيباتي، قمرين الله أكبر منورين الكوكب والدنيا كلها ربنا يخليها ويباركلك فيها، شبهك أوي، ربنا يبارك فيها يا حبيبتي، ربنا يحميكم من العين يارب، انتي أم جميلة جدا، قمر يا حلا ربنا يحفظكوا، ايه الحلويات دي».

معلومات عن أبناء حلا شيحة

- تزوجت الفنانة حلا شيحة، يوسف هاريسون، كندي إيطالي الجنسية، يتقن اللغة العربية، وعاش فترة شبابه في محافظة الإسكندرية، وأنجبت منه 4 أبناء، ولد و 3 فتيات، الابنة الكبرى تُدعى «خديجة»، بخلاف هنا وأحمد وعائشة.

- وخلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن علاقتها بابنائها وكيفية تربيتها لهم، قائلةً :«أنا أم لذيذة وصعبة في نفس الوقت، مبديش أوامر كثيرة لكن عصبيتي سريعة عليهم».

موقف لا تنساه حلا شيحة مع أبنائها

- كما تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها مع أطفالها والتي جعلتها تدخل في نوبة بكاء مستمرة، قائلةً: «أصعب المواقف هو وداعي لأطفالي في المطار، قلبي كان بيتقطع ومبطلتش عياط، وكانت دي المرة الأولى اللي ابعد فيها عنهم من 11 سنة».

وخلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، تحدثت حلا شيحة عن علاقتها بأبنائها، قائلةً: «بعد الانفصال في 2 من ولادي عايشين بعيد عني، في كندا مع باباهم بسبب الدراسة، وهو أمر في صالحهم».