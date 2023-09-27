«جددي في اللانش بوكس».. مقادير وطريقة وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»، من الوصفات المغذية، والتي يمكن تقديمها للأبناء، في «اللانش بوكس» إلى جانب الحلوى، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات متوفرة في كل منزل، وتعتبر من الوصفات غير المكلفة تمامًا.

تعد وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»، من الوصفات التي يقبل عليها الكثيرون، سواء الأطفال أو الشباب، ويمكن تحضيرها في «لانش بوكس» المدرسة أو الحضانة، إذ تعتبر مغذية لاحتوائها على الخضراوات والنشويات والبيض، فيمكن اعتبارها وجبة كاملة، وقد أوضحت الشيف خبيرة التغذية ساندرا مكاري، ببرنامجها «بالهنا والشفا»، المذاع على قناة cbc sofra، طريقة سهلة لتحضير وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»، بمكونات موجودة في كل منزل.

مقادير وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»

2 حبة من البطاطس منزوعة القشر.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

رشة من بودرة الشطة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة.

يمكن إضافة أي نوع خضار إلى الوطفة، لزيادة القيمة الغذائية.

طريقة إعداد وصفة «بطاطس بيوريه بالزبدة»

تأتي الخطوة الأولى بتقشير البطاطس وتقطيعها لأجزاء كبيرة، ويمكن استخدام البطاطس صغيرة الحجم دون تقطيعها، ويفضل سلق البطاطس بقشرها، حتى لا تفقد جزء من فائدتها، وتسلق في ماء مع رشة من الملح.

أما الخطوة الثانية بعد سلق البطاطس، يتم تصفيتها من الماء الساخن، ويمكن وضعها تحت مياه الحنفية الجارية، لسهولة تقشيرها وهي ساخنة، ويتم «هرسها» باستخدام الملعقة، أو عن طريق «هراسة» البطاطس، ويفضل أن تكون البطاطس جافة من أي مياه قبل «هرسها»، حتى تكون متماسكة، وخالية من أي سوائل.

أما الخطوة الثالثة هي وضع المقلاة على النار، حتى تصبح ساخنة بدرجة كافية، ثم يوضع فيها قطعة من الزبدة، تعادل مقدار ملعقة كبيرة، وترك الزبدة حتى يتم تسخينها، وإضافة البطاطس المهروسة إليها، ويتم إضافة البهارات وكمية من الملح حسب الذوق الشخصي، وتطهى البطاطس لمدة حوالي 5 دقائق.

أفكار «لانش بوكس» تحتوي على البطاطس بيوريه:

بطاطس بيوريه + الزبادي أو الزبادي اليوناني + ثمرة فاكهة.

بطاطس بيوريه + قطع من الطماطم أو الخيار أو الذرة.

بطاطس بيوريه + جبنة شيدر + مقرمشات + خوخ + خيار.

بطاطس بيوريه + قطع دجاج + تورتيلا ذرة + افوكادو + مانجو + بروكلى + خيار.

بطاطس بيوريه + ساندوتش جبنة فيتا مع الطماطم أو الخيار

بطاطس بيوريه + ساندوتش شيكولاته نوتيلا ومكسرات وعصير

بطاطس بيوريه + باتيه أو كرواسون بالجبن أو بالشيكولاته وبطاطس شيبسي من المنزل.