كيف تجعلين بشرتك تبدو أكثر شبابية؟.. خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

غالبًا ما يكون المظهر العام لبشرتك أحد أول الأشياء التي يلاحظها الناس عنك، ولكن مع التقدم ​​في العمر، تتغيَّر بشرتنا وهو ما قد يقلل الشعور بالثقة، حيث إن الحصول على بشرة شبابية وتتمتع بصحة وحيوية أمر يحتاج إلى عناية خاصة، ويؤثر بشكل إيجابي عند التعامل مع الآخرين.

نصائح للحصول على بشرة شبابية

وللتمكن من التمتع ببشرة شبابية قدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من النصائح التي تمنحك مظهرًا جذابًا لبشرتك، ويمكن اتباعها داخل المنزل.

• غسل الوجه بانتظام

يجب غسل وجهك بانتظام بشكل يومي، باستخدام غسول مناسب للبشرة بدرجة حموضة محايدة، حيث تبلغ درجة حموضة البشرة الطبيعية 5 درجات، لذا يمكن الحصول على منظف يساعد على توزانها.

كما يجب عليكي استخدام غسولًا خاليًا من الزيوت إذا كانت بشرتك دهنية، فيما يعتبر الغسول المصنوع من الجلسرين أو الكريمات فكرة جيدة للبشرة الجافة، فقط افركي المنظف على بشرتك بضغط لطيف، لأن التعامل مع بشرتك بقسوة قد يؤدي إلى تهيجها وقد يجعلها تبدو أكبر سنًا.

وفي الخطوة التالية اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، لأن الماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية أو التسبب في تهيجها، مما قد يجعل بشرتك تبدو أكبر سنًا.

• تجنبي الإفراط في غسل بشرتك

من المهم أن تغسلي وجهك بانتظام، لكن لا تبالغي في الأمر، حيث يمكن للصابون والتعرض الطويل للماء أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعة، ما قد يؤدي أيضًا إلى تهيج بشرتك، ويجعلها تبدو أقل نضارة وشبابًا، لذا يتعين عليكي ألا تغسلي وجهك أكثر من مرتين يوميًا.

• استخدام المرطب يوميًا

ضعي مرطبًا يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في بشرتك يومًا، حيث إن الحفاظ على رطوبة بشرتك بشكل صحيح يمكن أن يساعد في شد بشرتك ومنع ظهور التجاعيد ويجعلك تبدو أصغر سناً.

استخدمي المرطب حتى لو كانت بشرتك دهنية، وجربي منتجًا خاليًا من الزيوت ويجب أن يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين فقط.

• تقشير البشرة

من المهم تقشير بشرتك بشكل يومي، حيث يمكن أن يستقر الجلد الميت داخل المسام، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويجعل بشرتك تبدو أقل شبابًا، فقط استخدمي مقشرًا لطيفًا لإزالة بقايا الجلد الميت والمساعدة في منع ظهور البثور، لكن يجب أن تنتبهي إلى أن المقشرات تقوم فقط بفرك سطح الجلد ولا يمكنها إزالة التجاعيد أو الخطوط الدقيقة، لذا اختاري مقشرًا يحتوي على خرزات صناعية أو طبيعية لتقليل التهيج، ومن ثم استخدمي منشفة ناعمة لتقشير بشرتك بلطف.