نوع فاكهة مهم لصحة البشرة والعين والعظام والأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتمتع التين بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن.

وبحسب موقع "جيزوندهايت.دي" الألماني المعني بالصحة، فأن 100 جرام من التين تحتوي على 63 كيلوكالوري في المتوسط، كما أنه غني بالألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، مما يجعله مثاليا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأضاف "جيزوندهايت.دي" أن التين غني بفيتامين A المهم لصحة البشرة والعين، وفيتامينات B1 و B2 و B6 المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين B7 المعروف أيضا باسم البيوتين المهم لصحة البشرة والشعر والأظافر.

كما يزخر التين بالكالسيوم المهم لصحة العظام، والبوتاسيوم المهم لضبط ضغط الدم، والحديد المهم لبناء الدم، والزنك المهم للمناعة.

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