أفضل 4 طرق طبيعية لعلاج مشكلة تجاعيد الشفاه وحول الفم.. أبرزها اتباع نظام غذائي صحي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تواجه العديد من السيدات مشكلة ظهور تجاعيد حول منطقة الشفاه، إذ يحدث أن يصاب المكان بخطوط دقيقة حول الفم، والتي تطلق عليها تجاعيد الشفاه.

وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة اتباع عادات يومية غير صحية في مقدمتها التدخين، وبالتالي يسبب شعورا بالإحراج للكثير من السيدات، خاصة أمام أصدقائها وزملائها بالعمل، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل طريقة طبيعية للتخلص من تجاعيد الشفاه، وذلك بحسبما نشره موقع «bebeautiful».

كيفية حماية الفم من التجاعيد

تلجأ معظم السيدات والفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل، من أجل إخفاء التجاعيد، إلا أن هذا يعتبر علاجا مؤقتا، بل ويمكن أن يساعد على زيادتها بشكل أكبر، ويعتبر اتباع روتين يومي صحي، هو أولى الخطوات نحو الشفاء.

التخلص من التدخين

يعتبر التدخين من الأمور الضارة للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص، ويجب على المرأة أن تنهي تلك العادة السلبية، لتحافظ على نقاء بشرتها وصحة جسمها، وتتخلص من تجاعيد الفم بسرعة.

ممارسة تمارين الفم

يفضل للسيدات التي تعاني من تجاعيد حول منطقة الشفاه، أن تتبع تمارين الوجه واليوجا بشكل يومي، إذ يساهم ذلك في التخلص من الخطوط الظاهرة حول الفم، وفيما يلي أهم خطوات التمارين.

أولا: ضعي السبابة حول منطقة الفم.

ثانيا: اضغطي على الشفاه العليا في اتجاه زوايا الفم.

ثالثا: مددي المنطقة حتى لا توجد تجاعيد أو خطوط حول الشفاه العليا.

رابعا: انتظري لمدة خمس ثوان، ثم تكرار التمرين لمدة ثلاث مرات.

استخدام المرطبات

ينصح باستخدام كريم واق من الشمس، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تسبب أضرارا كبيرة للبشرة، مع وضع المرطبات بشكل مستمر.

اتباع نظام غذائي صحي

يعد من الضروري أن تهتم المراة باتباع نظام غذائي صحي، يشتمل على أهم الفوائد الغذائية المهمة، مع الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى، وتناول الفواكه والخضروات.