أعراض صدمة الحساسية.. 5 علامات تستدعي الإسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تهدد الحياة، لذا يجب استدعاء الإسعاف على الفور عند ظهور أي من أعراضها على وجه السرعة.

ةصدمة الحساسية عبارة عن رد فعل تحسسي مفرط لدى مرضى الحساسية باختلاف أنواعها (لدغات الحشرات وحساسية الأطعمة كالمكسرات والبيض والحليب)، بحسب ما تورد المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية .

وهذه الصدمة يمكن أن يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة مثل الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي.

وتتمثل الأعراض الدالة على صدمة الحساسية في ضيق التنفس وتورم الحنجرة والتشنجات وتورم الجلد وتغير لون الجلد و/أو الأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم والشعور بطعم معدني في الفم والشعور بحرقان في راحة اليد وباطن القدم وحرقان ووخز وحكة في اللسان أو الحلق.

وتشمل الأعراض أيضا الانخفاض الشديد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي، وفي أسوأ الأحوال توقف التنفس والدورة الدموية.

ويجب استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لعلاج المصاب في الوقت المناسب. ويتم علاج الحالات البسيطة بواسطة مضادات الهستامين، في حين يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة حقن الأدرينالين.

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