من هي السيدة الوحيدة المكرمة من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط حالة من البهجة والفرح، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وتكريم عدد من الأشخاص العاملين بالوزارة، من بينهم سيدة وحيدة «واعظة»، نستعرض أبرز المعلومات عنها، وفق تصريحات تليفزيونية سابقة لها.

من هي الواعظة المكرمة في احتفالية المولد النبوي؟

- الدكتورة وفاء عبد السلام.

- واعظة بوزارة الأوقاف.

- تعد أول داعية سيدة بوزارة الأوقاف.

- تعمل في الوعظ منذ عام 2006.

- اختارتها وزارة الأوقاف واعظة مثالية لعام 2022.

- مدير عام بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة.

أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي

يذكر أن الرئيس السيسي شهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وجرى تكريم عدد من العلماء، وجاءت قائمة التكريم كالتالي:

- الدكتور صابر عبد الدايم يونس عميد كلية اللغة العربية بالزقازي الأزهر.

- الدكتور محمود عبد الخالق مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات.

- الشيخ محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

- الواعظة وفاء عبد السلام واعظة معتمدة بالأوقاف.

- الشيخ محمود حسن الخشت قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- الشيخ علي عبد الفتاح الطاروطي قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- الشيخ أبو بكر عبدالله مفتي جمهورية جزر القمر.

تهنئة الرئيس السيسي للمصريين والأمة الإسلامية

هنأ الرئيس السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب «أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل».

وواصل الرئيس: «وإنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير».