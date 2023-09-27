البليزر المخملي.. موضة خريف وشتاء هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

البليزر المخملي هو القطعة الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة المرأة الأنيقة في خريف وشتاء 2023/2024، حيث يمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة تنطق بالأناقة والفخامة

مجلة “Instyle” توضح أن البليزر المخملي يطل هذا الموسم بـألوان جذابة كالأحمر والوردي والأزرق الباستيلي والأخضر الليموني والبني بلون الشوكولاتة والأخضر الزيتوني.

ويأتي البليزر المخملي هذا الموسم بقصات مختلفة؛ حيث تمتاز بعض الموديلات بقصة انسيابية، في حين تتألق موديلات أخرى بقصة تسلط الضوء على الوسط.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البليزر المخملي يتمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع قميص وبوت الكاوبوي.

ولإطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيقه مع بنطال مخملي بنفس درجة اللون أيضا.

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