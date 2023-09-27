3 فئات ممنوعة من تناول الكبد.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبد من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المهمة التي لها فؤائد عديدة لجسم الإنسان.

وعلى الرغم من فوائدها فإن هناك مجموعة من الفئات ممنوعين من تناولها، وفق ما كشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقالت "نوح": "الكبد مخزن السموم في الجسم، ولكن هذا لا يعني أنها غير مفيدة".

وأضافت: "يعتقد كثيرون أن الكبد هو العضو المسئول عن تخليص الجسم من السموم الزائدة، ولكن معنى ذلك أنها لا تمتص السموم وتخزنها بالداخل".

وتابعت: "الكبد يصفي المواد السامة ويحولها لمواد يسهل إخراجها خارج الجسم، على سبيل المثال من خلال البراز أو البول".

وأوضحت: "يمكن تناولها ولكن بشروط، على سبيل المثال أن تكون نظيفة وخالية من الديدان ولونها طبيعي وملمسها ناعم ومتماسكة والحرص على شرائها من مصدر موثوق.

واستكملت رئيس قسم الارشاد البيطري: الكبد مفيد، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل:

فيتامين B12 المهم لتكوين الـ DNA وكرات الدم الحمراء ووظائف المخ.

فيتامين A أو الريتينول المسئول عن صحة البصر ووظائف القلب والكلى.

فيتامين B2 الذي يساهم في تكوين الخلايا.

نسبة عالية من الحديد سهل الامتصاص والبروتين.

نسبة قليلة من السعرات الحرارية مقارنة باللحوم الحمراء.

الأشخاص الممنوعون من تناولها:

الحوامل، نظرا لأن فيتامين A يؤثر على صحة الجنين، وبالتالي حدوث تشوهات أو إجهاض خاصة في أول 3 شهور.

مرضى القلب، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول.

المصابون بالنقرس، لأنها تساهم في رفع نسبة اليوريك اسيد في الجسم.

واختتمت رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية قائلة: "أهم شيء طريقة التسوية الجيدة، ويجب الابتعاد عن تناولها نيئة منعا لحدوث مشاكل، كما أن إضافة بصل وطماطم وفلفل وحبهان مع الطهي يزيد من القيمة الغذائية.

بالإضافة إلى أن الكبد المستورد إذا كان نظيف وله مدة صلاحية ولا يظهر عليه أي علامات فساد يمكن تناوله.

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