6 حبات من البرقوق يوميا تمنح جسمك 8 فوائد صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البرقوق فاكهة لذيذة وصحية وغنية بالعناصر الغذائية، ومنها الألياف والفيتامينات والمعادن، فضلا عن مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

وفيما يلي التغييرات الإيجابية التي تحدث لجسمك بعد تناول 6 حبات من البرقوق يوميا، وفقا لموقع "برايت سايد".

1. دعم وظائف الجسم العديدة:

يحتوي 100 جرام من البرقوق على 732 ملجم من البوتاسيوم، ويعد هذا المعدن ضروريًا لجسمنا لأنه يساعده على العمل بشكل صحيح وكذلك الوقاية من العديد من الأمراض.

كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويحافظ على صحة العظام، ويساعد على نمو العضلات بشكل صحي، ويعزز وظائف الأعصاب المناسبة.

2. المزيد من الحديد:

عدم وجود ما يكفي من الحديد في جسمك قد يسبب فقر الدم، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومن بينها التعب الشديد ومشاكل القلب أو الرئة والحمل، لذا يعد البرقوق مصدرًا رائعًا للحديد، ما يجعله يساهم في منع مثل هذه المشكلات.

3. تحسين عملية الهضم:

البرقوق مليء بالألياف وهو عنصر أساسي يدعم عملية الهضم الصحية، كما أنه يحتوي على السوربيتول وهو ملين طبيعي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء، لذلك يوصى بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات من البرقوق المجفف يوميًا.

4. السيطرة على الرغبة في الذهاب للمرحاض:

إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقد يؤثر ذلك على المثانة لأنه يضع ضغطًا إضافيًا عليها ويسبب لك التبول على نحو متكرر.

5. إنقاص الوزن:

بفضل الألياف التي يحتوي عليها، يمكن أن يساعدك تناول البرقوق على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في وزنك.

6. الحفاظ على صحة العظام وقوتها:

قد يعاني الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة النساء وكبار السن، من فقدان كثافة المعادن في العظام.

7. خفض ضغط الدم:

في بعض الأحيان لا يكون لارتفاع ضغط الدم أي أعراض واضحة ولكنه يزيد خطر الإصابة بمشاكل القلب وأمراض الكلى.

8. دفعة من الفيتامينات:

البرقوق يساهم في تحسين توازن الفيتامينات لديك بشكل طبيعي، وذلك لأنه مصدر رائع لفيتامين أ ، وهو ضروري لحماية بصرك وتعزيز النمو الصحي، وفيتامينات C و K و B6 ، والتي تعتبر جميعها ضرورية لجهاز المناعة لدينا وصحة الجسم والرفاهية العامة، وغني أيضا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل النحاس والمنجنيز.

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