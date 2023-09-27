لبنانية بـ3 أرواح.. «جويا» أقوى فتاة بالعالم في رفع الأثقال: هشيل نص طن حديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت بعيدا عن المألوف، لم تكن كغيرها من الفتيات المهمومات بالموضة والأزياء، فقط سعت وراء حلمها طالما تمنت تحقيقه، رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها، لتقرر اللبنانية العشرينية جوبا خير الله، الملقبة بأقوى شابة في العالم، تحطيم أرقاما قياسية في رفع الأثقال، بخلاف أنها تعزف الموسيقى، وتهوى التزحلق على الجليد، وكأن جسدها داخله أنثى لها 3 أرواح.

بطلة العالم في رفع الأثقال

تحدثت الشابة جويا خير الله، الملقبة بأقوى شابة في العالم، التي لا يتعدى وزنها 52 كيلو جرام، لـ«الوطن»، عن مشوارها في رفع الأثقال، قائلةً: «أبلغ من العمر 22 عاما، استطعت تحطيم الصورة النمطية للمرأة خاصة اللبنانية، وقمت بتحطيم رقمين قياسيين عالميين في رفع الأثقال، إذ تمكنت من الفوز في بطولة العالم لـIPF Worlds، التي أقيمت في رومانيا».

رفض الأسرة يتحول لدعم واحتواء

«عائلتي كانت ضد فكرة رفع الأثقال في البداية، خاصة والدتي ومع الوقت تقبلوا الأمر»، عبارة واصلت من خلالها الشابة اللبنانية الحديث عن مشوارها في رفع الأثقال، مضيفة: «بعرف أوازن بين رفع الأثقال وبين المحافظة على أنوثتي وكوني فتاة، هذا الأمر لم يقلل مني أبدا، بل أضاف لي كثيرا».

بعد رفض الأسرة فكرة رفع الأثقال، تحولت وجهة نظرهم كليًا، ليساندونها في مشوارها الرياضي: «شجعوني وأصبحوا داعمين ليّ بكل ما أوتوا من القوة».

رغم وزن جويا الذي لا يتخطى 52 كيلوجراما، إلا أنها صممت على المنافسة والوصول لوزن ربما يصعب على الرجال أصحاب الأجسام الضخمة تحملها، إذ تمكنت من رفع 183.5 كيلوجرام، حتى وصل طموحها أيضا بالوصول لرفع 428.5 كيلوجرام، «وهو الأمر الذي حاولت استجماع كل قوتي للوصول إليه بفضل مدربي الذي يعينني على التدريب ويقدم لي خطة وبرامج تدريبية».

كثير من الصعوبات واجهتها الشابة اللبنانية، منذ بداية مشوارها: «تحملت أعباء مادية حتى أستطيع السفر للبطولة، من تذكرة الطيران والتأشيرة والتأمين للفندق ورسوم المشاركة، لكنني أشعر بالفخر فيما وصلت إليه، وأختص بالفضل لمدربي ومعلمي الدؤوب المتفاني في عمله، وهو ما جعلني أحصل على لقب بطلة العالم تحت 52 كيلوجرام، البطولة تحتاج لسنوات، إذ وصلت في التدريبات لمدة 5 أعوام، وهذه البطولة وصلت في التحضيرات فقط لمدة عام في ضبط النظام الغذائي الخاص بي، ومواعيد نومي».

ميداليات فضية وذهبية و3 بطولات عالمية

عديد من الميداليات حصلت عليها الشابة العشرينية، إذ حازت على 7 ميداليات ذهبية وفضية في بطولة تركيا في عام 2022، مضيفة: «أول بطولة شاركت بها في السويد وحصلت على المرتبة السادسة، والثانية كانت في تركيا وحصلت على المرتبة الثانية، والبطولة الثالثة الحمد لله قدرت أوصل للمرتبة الأولى وحصلت على 3 ميداليات وأخرى فضية، كان أول لقب ربحته هو كسر الرقم القياسي للرافعات».

هوايات بجانب رفع الأثقال

تمتلك الشابة العشرينية أيضا مواهب فنية بخلاف رياضة رفع الأوزان والأثقال، إذ تجيد العزف على آلة الكمان، وتعتبر واحدة من أهم العازفين في لبنان، مضيفة: «احب العزف على الرمال وأمام الشواطئ، بجانب هواية التزحلق على الجليد».

التعامل مع الانتقادات والتنمر

لا تلتفت بطلة العالم في رفع الأثقال لكلمات السخرية المتهكمة على الرياضة التي قررت خوضهاةً: «قالوا لي إن هذا النوع من الرياضات ليس للبنات، ومش حلو البنت ترفع أثقال وأوزان، لكني لا أسمع لكلام الناس والانتقادات التي اتعرض لها، فقط أقوم بفعل ما أريد، لأن هذه حياتي ويجب أن أعيشها بسعادة وأعمل الشيء الذي أفضله في حياتي».