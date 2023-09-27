علامات غير متوقعة تشير إلى الإصابة بسرطان نادر.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC) هو سرطان يتشكل داخل الغدة الدرقية، والتي تسمى النخاع الذي يحتوي على خلايا خاصة تسمى C المجاورة للجريب والتي تنتج وتفرز هرمونًا يسمى الكالسيتونين.

ويحدث هذا السرطان عندما تصبح الخلايا C سرطانية وتنمو خارج نطاق السيطرة.

والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة رقبتك تحت الجلد، كما أنها جزء من نظام الغدد الصماء لديك يتحكم في العديد من وظائف الجسم المهمة عن طريق إنتاج وإطلاق (إفراز) هرمونات معينة، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما الفرق بين سرطان الغدة الدرقية الحليمي والنخاعي؟

سرطان الغدة الدرقية الحليمي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الغدة الدرقية، ويمثل حوالي 80٪ من جميع تشخيصات سرطان الغدة الدرقية، في حين أن سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC) أكثر ندرة ويمثل حوالي 2٪.

ويبدأ سرطان الغدة الدرقية الحليمي في الخلايا الجرابية المنتجة للثايروجلوبولين في هذه الغدة، وينشأ سرطان الغدة الدرقية الحليمي من الخلايا المنتجة للكالسيتونين في الغدة الدرقية.

والثايروجلوبولين هو بروتين، والكالسيتونين هرمون، وغالبًا ما يرتبط سرطان الغدة الدرقية الحليمي بالتعرض للإشعاع، في حين أن سرطان الغدة الدرقية الحليمي ليس كذلك.

ما الفرق بين سرطان الغدة الدرقية النخاعي والجريبي؟

سرطان الغدة الدرقية الجريبي هو ثاني أكثر أنواع سرطان الغدة الدرقية شيوعًا، ويبدأ في الخلايا الجريبية للغدة الدرقية، وهي الوحدات الوظيفية والهيكلية للغدة. يفرزون هرمون الغدة الدرقية .

ويبدأ سرطان الغدة الدرقية النخاعي في الخلايا المنتجة للكالسيتونين في الغدة الدرقية (وتسمى الخلايا C).

من الذي يؤثر في سرطان الغدة الدرقية النخاعي؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC)، ولكن من المحتمل جدًا أن تصاب به إذا كان لديك أورام الغدد الصماء المتعددة من النوع 2 (MEN2)، وهي حالة وراثية.

ويحدث سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقطع بشكل شائع خلال العقد الخامس أو السادس من العمر.

وتحدث سرطانات الغدة الدرقية النخاعية المرتبطة بـ MEN2 بشكل شائع في العقد الثاني أو الثالث من العمر.

كما أن الحوامل الذين يلدون إناث أثناء الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض MTC.

أين ينتشر سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC)؟

يمكن لسرطان الغدة الدرقية النخاعي أن ينتشر في كثير من الأحيان إلى العقد الليمفاوية (في الجهاز اللمفاوي ) والأعضاء الأخرى، ومنها:

الرئتان.

الكبد.

العظام.

الدماغ.

الأعراض:

كتلة في الجزء العلوي من الغدة الدرقية.

تضخم العقد الليمفاوية.

تضخم الغدة الدرقية، والتي تسبب بحة في الصوت، أو صعوبة في البلع، أو مشاكل في التنفس.

في بعض الحالات، يصاب الأشخاص بالورم لفترة طويلة قبل أن يلاحظوا الأعراض.

الأسباب:

نحو 75% من حالات سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC) تكون متفرقة، ما يعني أنها تحدث لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC) أو تغير موروث في الحمض النووي الخاص بهم من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة به.

وفي ما يصل إلى 25% من الحالات، يكون نتيجة لحالة وراثية تسمى أورام الغدد الصماء المتعددة من النوع 2 (MEN2).

MEN2 هي متلازمة سرطانية وراثية نادرة تتميز باحتمال كبير جدًا لمرض MTC وزيادة خطر الإصابة بأورام أخرى تؤثر على غدد إضافية في نظام الغدد الصماء لديك.

العلاج:

العلاج الرئيسي هو إجراء عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية بأكملها.

وإذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية الموجود في العقد الليمفاوية في رقبتك، فمن المرجح أن يقوم الجراح بإزالة العقد الليمفاوية المصابة وبعد الجراحة، ستحتاج إلى تناول أدوية بديلة لهرمون الغدة الدرقية لبقية حياتك.

وبخلاف الجراحة، قد يوصي الطبيب بعلاجات أخرى، بما في ذلك:

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي.

العلاجات المستهدفة التي تعمل على التغيرات في الحمض النووي الموجودة في بعض حالات MTC.

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