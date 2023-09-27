حفل زفاف في بريطانيا.. ظهور العريس والمعازيم معصوبي الأعين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حدث نادر، ظهر العريس والمعازيم معصوبي الأعين خلال حفل زفاف في بريطانيا، وذلك من أجل التضامن مع العروس التي فقدت البصر قبل سنوات.

ووفقا لصحيفة Metro، فإن حفل الزفاف أقيم في مدينة برمنجهام البريطانية، بينما كانت العروس، لوسي إدواردز، فقدت بصرها، في سن الحادية عشرة بسبب مرض "السلس الصباغي" وهي حالة جلدية وراثية نادرة.

العروس بدأت تفقد البصر في عينها اليمنى، لكن الأمر تدهور سريعا في سن السابعة عشرة، والتقت بشريك حياتها، أولي كيف، في 2015 قبل أن تفقد بصرها تماما، وتمت خطبة الزوجين في يونيو 2018.

وقالت العروس لوسي: "لقد شاهدته عندما التقينا لأول مر، ولكن كان هناك أمامي دائما هذا الاحتمال بأنني سأفقد بصري يوما ما، كان علي أن أقول لنفسي إن هذا احتمال، وكنت أفكر بأن هذا لن يحدث أبدا، ولم أكن أعتقد أنني سأكون عروسا عمياء عندما التقيت أولي".

وعما فعله العريس والمعازيم في حفل الزفاف، أضافت العروس: "الحزن يؤثر عليك بطرق مختلفة، وكان من المهم بالنسبة لهم أن يجربوا الأمر، بينما كنت أعيشه كل يوم".

وتأكدت العروس لوسي أن ضيوفها كانوا معصوبي الأعين أثناء سيرها في ممر الزفاف، وقالت: "بينما كنت أسير في الممر، وصلت الآلات إلى ذروتها، كان بإمكاني شم رائحة الزهور أيضا، وكان الأمر مربكا للغاية للجميع، كانت لحظة حزينة، ولكنها مؤثرة، لم أشعر أبداً في حياتي بشعورين متضاربين بهذا العمق".

أما العريس أولي، قال عن الأمر: "كانت اللحظة التي عصبنا فيها أعيننا جميعا واحدة من أكثر اللحظات العاطفية التي مررت بها على الإطلاق".

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