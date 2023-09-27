روتين ليلي للتعامل مع البشرة الجافة في 5 خطوات.. «نقاء وحيوية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج البشرة إلى العناية بشكل دائم خاصة في الليل، تحديدا إذ كان الأمر يتعلق بالبشرة الجافة التي تتطلب روتين معين، واتباع مجموعة من الخطوات، التي تجعلها نقيه وصافية، لذا تستعرض «هن» بعض هذه الطرق الفعالة التي لاغني عنها، والتي تساعد في الحصول على نتائج أكثر فعالية.

5 أمور للعناية ببشرتك الجافة في المساء

يعاني أصحاب البشرة الجافة بشكل خاص عن غيرهم، ما يجعلهم في حاجه لاتباع روتين دائم للحصول على بشرة أكثر نقاءً، وذلك عبر مجموعة من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تجعل بشرتهن خالية من الشوائب تمامًا، وذلك بحسب موقع«stylecraze» الذي يقدم عدد من النصائح للعناية بالبشرة في فترة الليل خاصة قبل النوم ويمكن إيضاحها فيما يلي:

الخطوة الأولى: «التطهير»

تحتاج البشرة إلى عدد من الخطوات للوصول إلى بشرة صافية في النهاية، تكمن أولًا في تطهيرها، قبل إضافة أي خلطات أو وصفات على البشرة، ويمكن التطهير بأي غسول يناسب البشرة الجافة، ويفضل إلا تترك أي رغوة على البشرة، لأن ذلك يشير إلى قدرته الهائلة على تخليصها من الأوساخ والأتربة التي تعلق بها طول اليوم.

الخطوة الثانية: «التونر المرطب»

يفضل اختيار النوع الذي يناسب الشرة الجافة، ويجعلها أكثر حيوية وصافية بشكل كبير، لجعل البشرة أكثر رطوبة خاصة بعد ساعات طويلة من النوم، تجعل البشرة أكثر أرهاقًا طوال اليوم وتحتاج إلى الراحة بشكل دائم.

الخطوة الثالثة: «السيرم»

يفضل استخدام نوع «سيرم» يناسب البشرة الجافة، خاصة الذي يحتوى على السيراميد، وأحماض ألفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي، التي تعمل بدورها على تغذية البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة لمنع ظهور أي علامات للشيخوخة المبكرة.

الخطوة الرابعة: كريم العين

تكمن الخطوة الرابعة في استخدام كريم للعين، فالبشرة الجافة تكون أكثر عرضة للشيخوخة والخطوط الدقيقة، لذا يفضل استخدام كريم للعين للحفاظ عليها وجعلها صحية لفترة زمنية أطول، حيث يساعد على زيادة نشاط الكولاجين. الخطوة الخامسة: الترطيب

يمكن لأصحاب البشرة الجافة، استخدام الزيوت مثل «اللوز الحلو، أو زيت الجوجوبا، أو زيت التوت البري»، كونها طبيعية تزيد من حيوية البشرة، وتعزيز خلاياها وإكسابها النضارة والحيوية.