كيف احتفلت الملكة رانيا بميلاد ابنتيها «سلمى وإيمان»؟.. إطلالة مميزة ومصادفة غريبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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بطريقة استثنائية وحضور طاغ، احتفلت الملكة رانيا العبد الله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين «سلمى وإيمان» بنات عبدالله الثاني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، والتي لفتت أنظار متابعيها وتفاعلوا معها، مهنئين إياهم بأعياد ميلادهن، إذ ظهرت الأم في إطلالة راقية، اتسمت بالبساطة وعدم التكلف في ارتداء الملابس أو المجوهرات.

الملكة رانيا العبد الله، ظهرت برفقة ابنتيها بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، مرتدية فستان باللون الأزرق السماوي، فيما ظهرت الأميرتين بفساتين أنيقة، إحداهن ارتدت فستان بلون زهرة اللافندر البنفسجية، وظهرت الأخرى مرتدية فستان باللون النبيتي، في إطلالات خطفت الانظار ولفتت إعجاب المتابعين.

ودائمًا ما تحرص الملكة رانيا على الظهور بشكل أنيق وبسيط، بعيدا عن التكلف والمبالغة في الملابس والماكياج والحلي، وهو الأمر الذي يشيد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف الإطلالات الأنيقة التي تظهر بها الأميرتين سلمى وإيمان، خاصةً خلال حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

مصادفة غريبة بين الأختين

بخلاف الإطلالات المتشابهة والذوق الراقي الذي تتمتع به الشقيقتين، تجمعهن أيضا مصادفة غريبة، إذ ولدت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في يوم 26 سبتمبر لعام 2000، والشقيقة الكبرى لها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، في يوم 27 سبتمبر عام 1996.

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

ودونت الملكة رانيا العبد الله، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبارة هنأت بها ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان، مع مشاركة صورة تجمعها بهن، قائلةً: «يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى، عيد ميلاد سعيد لبناتي الجميلات، أعتز بكِن أكثر فأكثر كل يوم».

تعليقات الجمهور مع صورة الملكة رانيا وبناتها

لقيت الصورة التي شاركتها الملكة رانيا العبد الله، استحسان المتابعين وتفاعل معها عدد كبير، إذ حصدت ما يقرب من 400 ألف تسجسل إعجاب، وآلاف التعليقات والمباركات والتهانئ، من بينها: «قمرات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يارب، عيد ميلاد سعيد وحفظكم الله ورعاكم عائلتنا الهاشمية وأدام على الأردن وشعبها اليمن والبركات، كل عام والغاليات بألف خير، الملكة رانيا متواضعة جدا وعفويتك تبرز جمالك، العمر كله للأميرتين، عيد ميلاد سعيد لسمو الأميرات، ملكتنا الحلوة الأم الحنونة والمثالية».