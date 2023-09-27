بعد تناول نوع صلصة.. إصابة سيدة بمرض نادر غيّر حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ظلت امرأة برازيلية عاما في المستشفى بعد تناول صلصة "البيستو"، مما أدى إلى إصابتها بمرض نادر جدا.

وبعد فترة قصيرة من تناول دوراليس كارنيرو سوبريرا جويس، 47 عاما، موظفة ولاعبة جمباز، البيستو " نوع صلصة يضاف إلى الطعام"، الذي لم يكن على ملصقه تاريخ انتهاء الصلاحية، أصيبت بمرض التسمم الغذائي، وفقا لصحيفة mirror البريطانية.

وقالت دوراليس إنها اشترت الصلصة في 31 ديسمبر 2021، وأكلتها بعد أسابيع، في أواخر يناير 2022، "لم يكن للبيستو تاريخ انتهاء الصلاحية، ولم يعطني الشخص الذي باعه لي تعليمات التخزين أيضا".

وأضافت: "لم يكن جسدي بحالة جيدة، وأصبح تنفسي أسوأ، وشعرت بالوخز في لساني، وصلت إلى المستشفى، ولم أتمكن من تحريك جسدي".

كانت المرأة تتقيأ وواجهت صعوبة في التنفس، فسارع الأطباء إلى إجراء فحص، واكتشف طبيب الأعصاب أنها تعاني شللا.

وسرعان ما شُخصت إصابتها بالتسمم الغذائي، وهي حالة نادرة تحدث عندما يهاجم السم الذي تنتجه البكتيريا أعصاب الجسم، فغالبًا ما يكون التسمم الغذائي نتيجة للبكتيريا الموجودة في الطعام.

ويبدو أن السم قد تطور داخل "البيستو" من سلالة من البكتيريا، وهو ما يتفق الأطباء على أنه ربما كان السبب في تدهور صحتها المفاجئ، وبينما نجت من المحنة المؤلمة، اضطرت دوراليس إلى البقاء في المستشفى لمدة عام للتعافي.

في كثير من الأحيان، ينتج التسمم الغذائي عن تناول طعام منزلي الصنع لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

ويسبب التسمم الغذائي المنقول بالغذاء أعراضا مثل جفاف الفم، وصعوبة التحدث أو البلع، والضعف على جانبي الوجه، والرؤية المزدوجة، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التنفس، وتدلي الجفون، والقيء، والغثيان، وتشنجات المعدة، والشلل.

وتبدأ العلامات التحذيرية للتسمم الغذائي المنقول بالغذاء، عادة في غضون 12 إلى 36 ساعة بعد تناول الطعام.

من المهم أن تتوجه للمستشفى إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتسمم الغذائي، لأنه يمكن أن يهدد حياتك.

وتؤثر هذه الحالة على قدرة الشخص على التحكم في عضلاته، لذلك يمكن أن تسبب مضاعفات تستغرق وقتا طويلا للشفاء، بما في ذلك ضيق التنفس والضعف الدائم.

وعادة، إذا اشتبه الطبيب في إصابتك بالتسمم الغذائي، فسيسألك عن أنواع الأطعمة التي تناولتها مؤخرا، ولتأكيد التشخيص، قد يفحص قدرتك على الحركة أو ضعف العضلات أو تدلي الجفون، وقد يطلب أيضا عينة من الدم أو القيء أو البراز للتحقق من السم الذي يسبب المرض.

علاج التسمم الغذائي المنقول بالغذاء في بعض الأحيان، يكون من خلال الأدوية التي تسبب القيء أو إفراغ الأمعاء، حيث أن تنظيف الجهاز الهضمي قد يخفف الأعراض.

يمكن أيضًا الاستعانة بحقن مضادات السموم - التي ترتبط بالسموم وتمنعها من الإضرار بالجهاز العصبي - لعلاج التسمم الغذائي المنقول بالغذاء.

واضطرت المرأة إلى البقاء في المستشفى لمدة عام بعد دخولها، قالت: "كنت أتلقى علاجات كل يوم، لقد تم إعطائي صدمات كهربائية لتخفيف الألم المزمنن وعندما اكتسبت المزيد من القوة في الجزء العلوي من جسدي، تأقلمت أيضا مع لعب تنس الطاولة.

وبعد خروجها مؤخرا من المستشفى، قالت: "أتنفس دون مساعدة منذ تسعة أشهر، وهذا مؤشر جيد"، مضيفة أنها الآن قادرة على الذهاب إلى الحمام بنفسها وتناول الطعام بنفسها أيضا.

وبعد هذه التجربة، أصبحت دوراليس حريصة للغاية على المكان الذي تشتري منه طعامها: "أنا حريصة عند الشراء من المطاعم والمتاجر، الآن أحب فقط شراء الطعام من الشركات المصنعة لتجنب المزيد من المشكلات".

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