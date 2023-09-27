نصائح بسيطة تخلصك من الإمساك في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الطبيبة الكندية جانين بورينج، أخصائية العلاج الطبيعي عن أهم ثلاث نصائح لها لتخفيف الإمساك.

وقالت: "إن هذه العادات ستساعدك على التبرز فورا". وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على صفحتها الشخصية بمنصة "تيك توك"، أوضحت 3 طرق تخلصك من الأمعاء، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. تناول الألياف:

ذكرت جانين: "أنه يجب على الأشخاص تناول التين، وذلك لأنه رائع ومليء بالألياف، وهذا يساعد على علاج الإمساك".

كما أن الألياف هي عنصر غذائي أساسي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

ومن المهم أيضًا ضمان حركات الأمعاء الطبيعية وتليين وزيادة وزن البراز.

وتحتوي ثلاث إلى خمس حبات من التين المجفف على حوالي خمسة جرامات من الألياف، أي حوالي سدس الكمية اليومية الموصى بها من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) والتي تبلغ 30 جرامًا.

وقال الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة أستون بإنجلترا: "الشيء الرئيسي لدعم عادات الأمعاء الصحية هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والفواكه والخضروات".

2. الترطيب:

يجب الحرص على شرب الكثير من الماء، وذلك للترطيب المناسب لصحة الأمعاء.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا لضمان بقائهم رطبًا.

ويعد الترطيب أمرًا أساسيًا لحركات الأمعاء الطبيعية، لأنه يساعد على إبقاء البراز رخوًا وقادرًا على المرور عبر الأمعاء بسهولة أكبر.

3. زيت الزيتون:

يوصي الدكتور بورينج بشرب القهوة مع زيت الزيتون.

وقالت: "هذه الوصفة ستساعد على فقدان الوزن أيضًا".

وسلطت الضوء على دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2018، أظهرت أن تناول المزيد من الزيتون ساعد على تقليل الدهون في الجسم وضغط الدم لدى النساء.

وأظهر بحث منفصل نُشر في مجلة التغذية الكلوية في عام 2015 أن تناول ما يزيد عن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من الإمساك لدى 50 متطوعًا.

ومن المعروف أيضًا أن القهوة تساعد على تسريع حركة الأمعاء، حيث تتسبب في زيادة مستويات هرمون الغاسترين في الجسم، وهذا يحفز تقلصات العضلات في معدتك لتحريك الأمعاء.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن مزيج القهوة وزيت الزيتون قد يكون فعالاً في التخلص من الإمساك، إلا أنه ليس بالضرورة الأكثر صحة بالنسبة لك.

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