زفة غريبة لعروسين على اسكوتر كهربائي في الشارع.. مفاجأة في فستان العروس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غير زفة العروسين المعتادة، التي يطل خلالها العروسان من داخل السيارات المُزينة بالورود وتحاوطهما سيارات الأصدقاء والأقارب وأصوات «الكلاكسات» ونغمات الأغاني، ظهر «محمد ورجاء» في زفة غريبة، استقلا خلالها سكوتر كهربائي في طريقهما إلى قاعة حفل الزفاف.

زفة الاسكوتر كانت قبل مكان القاعة بـ300 متر

مصور العروسين مهند حازم صاحب الـ24 عامًا، يروي لـ«هن» كواليس اللقطة التي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة على تطبيق «تيك توك» فور نشرها، إذ تعتبر العروس «رجاء» ابنة عمة المصور، وقد حرص «مهند» على توثيق الزفة في أثناء طريقها إلى حفل الزفاف بمنطقة أرض اللواء.

وقبل مكان القاعة بنحو 200 أو 300 متر خطرت ببال العروسين فكرة استكمال الزفة إلى مكان الفرح بالاسكوتر الكهربائي: «العرسان كانو ببيهزروا مع بعض في العربية وبيضحكوا واحنا كنا بنهزر على الطريق بالعربيات، وقررنا نقف قبل القاعة بشوية ونكمل الزفة بالاسكوتر».

سكوتر كهربائي للعروس وآخر للعريس، جلبهما أحد أقارب العائلة في إحدى سيارات الزفة، لتطرأ ببال العروسين هذه الفكرة التي نفذاها على الطريق الأبيض الجديد بمنطقة أرض اللواء بالفستان والبدلة، والتقط المصور هذه اللحظات ونشرها على صفحته ضمن بقية أعماله التي يحرص على عرضها للمتابعين، ولم يتخيل أن يحصد الفيديو هذه المشاهدات: «ابن عمي كان جايب الاسكوترين في العربية ونزلناهم وصورنا كذا فيديو وفرحانين ومش في دماغي أي حاجة، كنت بوثق اللحظة مش اكتر، ونزلته على صفحتي لأني فوتوجرافر وبنزل كل الشغل عندي».

@mohanedhazem00 اقوي زفه ف مصر والله#♥️♥️ original sound - Mohaned Hazem

الفستان لم يتعرض لأي خدش

لحظات من الخوف عاشتها العروس في البداية بسبب حجم الفستان، إلا أنّها سرعان ما تلاشت بعدما نجحت في ضبط توازنها على الاسكوتر وقطعت به مسافة قصيرة وصولًا إلى باب القاعة، ولم تكتفِ بذلك بل حرصت على التلويح بيديها رفقة عريسها للمارة حولها، بعدما اعتمد العروس والحاضرين في الزفة على محاوطتهم بثلاثة سيارات حتى لا يتعرضا للأذى: «العروسة الأول كانت خايفة، بس قولتلها إنّ فيه 3 عربيات هيمشوا وراكم عشان مفيش حاجة تخبطكم وكانو مبسوطين وبيرفعوا إيديهم وبيتصوروا وبيشاوروا للناس جنبهم في العربيات، وأنا كنت راكب موتوسيكل قدامهم وبصورهم».

ردود فعل إيجابية تلقاها العروسان على الطريق أثناء الزفة، وحرص البعض على تصويرهم بكاميرات هواتفهم، يقول الشاب العشريني: «الناس مكنتش مصدقة إنّ ده بيحصل في الطريق، وأنا نفسي بصور مكنتش متخيل إن دي زفة بجد على الاسكوتر كنت أول مرة أشوفها، وناس كتير كانت بتشاورلهم وبتصورهم».

تساؤلات عدة طرحها متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار الفيديو بشأن حالة الفستان الذي ظهر في المقطع المصور يجرّ التراب وراءه، وهو ما نفاه المصور مهند حازم قائلًا: «الفستان مفيهوش أي حاجة ومحصلوش أي خدش، لأنّ الطريق ده لسة جديد ومتسفلت ومفيهوش تراب، وناس كتير كانت بتقول الفستان اتقطع واتبهدل لكن ده محصلش والفستان كان سليم وروحنا صورنا بيه السيشن».