غير مؤلمة.. أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان الخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

سرطان الخصية من أنواع السرطانات غير الشائعة، لكنه لا يصيب البالغين فقط، بل يحدث عادة بين سن 15 و45، وهو من الحالات التي يمكن علاجها بدرجة كبيرة.

وسرطان الخصية من السرطانات السهل اكتشافها بعدة طرق، وإليكم أبرزها وفقا لما نشره موقع "إكسبريس".

قال الدكتور عباس كناني، الصيدلي في صيدلية كليك أونلاين البريطانية، إن الأعراض الأولى لسرطان الخصية، عادة ما تكون تورم في إحدى الخصيتين أو ظهور كتلة غير مؤلمة بها، وتكون عادة بحجم حبة البازلاء أو أكبر قليلا.

وتابع في مقطع الفيديو المنشور عبر "إكسبريس"، أنه يجب ملاحظة أي تغيير في الخصيتين وفحصهم باستمرار لاكتشاف أي علامات أولية لأي مرض وليس فقط السرطان.

وأوضح أن هناك أعراض غير شهيرة لسرطان الخصيتين، تتمثل في الآتي:

- اختلافات الخصيتين من حيث المظهر.

- ألم خفيف وقد يتطور إلى ألم حاد في الخصيتين.

- شعور بثقل في كيس الصفن.

وأردف الكناني، ان الاستحمام بالماء الدافئ يساعد على استرخاء كيس الصفن والعضلات التي تحمل الخصيتين، وأوضح طريقة سهلة لفحص الخصيتين في المنزل والتأكد من سلامتهما، وهي:

- البدء من جانب واحد بالخصيتين.

- قم بلف كيس الصفن بلطف بواسطة أصابعك.

- التحقق من وجود أي نتوءات أو زيادات جلدية عليه.

جدير بالذكر، أنه ليست كل النتوءات التي يمكن اكتشافها تعد أوراما أو سرطان، ولكن لا ينبغي تجاهلها.

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ