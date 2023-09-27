مشروبات تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.. سهلة التحضير ومتوفرة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهتم الكثير خاصة السيدات بمعرفة المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، وتساهم في إنقاص الوزن؛ وذلك بعد تناول حلوى المولد النبوي الشريف، التي تضيف للجسم الكثير من السكريات والدهون، خاصة الملبن والسودانية والفولية وغيرها، ومن تلك المشروبات ماء الزنجبيل وشاي القرفة، وغيرها من المكونات الطبيعية التي تسرع من عملية حرق الدهون، وفق موقع «هيلث لاين» البريطاني.

مشروبات تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن

البداية من ماء الزنجبيل والليمون، وهي أحد المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن، ويتميز هذا المشروب بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول، وخطر الإصابة بمرض السكري.

طريقة عمل مشروب ماء الزنجبيل والليمون

- قطعة صغيرة من الزنجبيل مغسولة ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

- كوب من الماء.

- عصير نصف ليمونة طازجة.

- مسحوق الكمون المحمص.

التحضير:

- ضعي الزنجبيل والماء في الخلاط واخلطيهم جيدًا حتى يتكون خليط ناعم.

- اسكبيه في كوب وأضيفي عصير الليمون، واخلطيهم جيدًا.

- ضيفي قليل من مسحوق الكمون المحمص، واخلطيه جيدًا مرة أخرى.

ماء الكمون:

يحتوي الكمون على عنصر نشط يسمى الثيموكينون، وهو أداة قوية جدًا وفعالة في إنقاص الوزن، كما يتمتع بخصائص عالية من مضادات الأكسدة، والتي تكون مفيدة جدًا عند استخدامها في المشروبات التي تساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

التحضير:

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- كأس من الماء.

كيفية تحضير ماء الكمون لإنقاص الوزن:

يمكنك نقع الكمون في كوب من الماء والاحتفاظ به طوال الليل، ثم نقوم بتصفيته في الصباح وتناوله.

ماء القرفة

تساعد القرفة على تحسين مستويات الجلوكوز في الدم بشكل عام، وكذا تقليل آثار الدهون في الجسم، ما يساعد على تقليل الوزن الإجمالي.

ولعمل مشروب ماء القرفة سوف تحتاج إلى:

- كوب من الماء.

- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

طريقة تحضير ماء القرفة لإنقاص الوزن

- سخني الماء في مقلاة وأضيفي إليه مسحوق القرفة أثناء التسخين.

- ارفعي الماء عن النار واتركيه ليبرد.

عندما يصبح الماء فاتراً، أضيفي عصير الليمون الطازج، ثم اخلطيهم جيدًا واحصلي على أحد أهم المشروبات لإنقاص الوزن.

ماء النعناع والليمون

يعتبر النعناع عنصر فعال للغاية في فقدان الوزن أو إدارته بشكل أفضل، ويمكن أن تساعد أوراق النعناع على تعزيز عملية الهضم، كذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، ويحتوي النعناع على سعرات حرارية منخفضة، ما يجعله اختيارا أفضل لإضافته إلى مشروباتك لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

المكونات:

- كوب من الماء.

- عدد قليل من أوراق النعناع المغسولة.

- عصير ليمون طازج.

طريقة عمل ماء النعناع والليمون:

- أضيفي الماء وأوراق النعناع إلى المقلاة واتركيها حتى تغلي.

- بمجرد أن يغلي، ارفعيه عن النار واتركيه حتى يصبح فاترًا.

ضيفي الماء إلى كوب وضعي عصير الليمون الطازج، وإذا كنت لا ترغب في تناول أوراق النعناع، ​​يمكنك إزالتها بمساعدة مصفاة.

ماء بذور الشيا

يمكن أن تساعد بذور الشيا في تقليل دهون البطن، ومتاحة في متاجر البقالة المحلية، ويمكنك بسهولة العثور عليها لإضافتها إلى مشروبك لإنقاص الوزن.

مكونات عمل ماء بذور الشيا:

- ملعقة صغيرة من بذور الشيا.

- كوب من الماء.

طريقة عمل ماء بذور الشيا

- انقعي بذور الشيا في الماء، واتركيها منقوعة لمدة ساعة تقريبًا، واخلطيها جيدًا وتناوليها.

يمكنك تناول ماء بذور الشيا، عقب الاستيقاظ من النوم، وفي هذه الحالة يمكنك أيضًا تركه منقوعًا في الماء طوال الليل، وتناوله قبل ساعة من ميعاد وجبتك التالية، حتى تشعر بالشبع وسيساعدك ذلك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

وخلال حديثه لـ«هُن» قدم الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، روتين يومي للتخلص من الدهون وانقاص الوزن، بجانب المشروبات السابق ذكرها وهو كالآتي:

- لحرق الدهون يجب ممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، والحصول على وجبات غذائية صحية، وتناول مشروبات منها ماء النعناع والليمون أو القرفة، والابتعاد عن تناول الدهون والسكريات.

- الحرص على تناول الأغذية التي تساعد على فقدان الوزن، ومنها «الشوفان» الذي يحتوي على الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن، وصحة الجهاز الهضمي وحماية القلب، كما أنه صحي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.