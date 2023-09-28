للمرة العاشرة في التاريخ.. سيدة تحمل مرتين خلال 18 يوما وتنجب توأما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حملت أم بريطانية مرتين في غضون 18 يومًا، من خلال التلقيح الصناعي والحمل الطبيعي، ما ترك الأطباء في حيرة من أمرهم.

ووفقا لصحيفة dailymail البريطانية، دخلت ساندرا وديفيد سيرل، 36 و40 عامًا، الجولة الثالثة من علاج التلقيح الصناعي في أغسطس 2022 دون أن يدركا أن الزوجة كانت تحمل طفلا بالفعل.

وتُعرف هذه الظاهرة النادرة للغاية باسم "الحمل الفائق"، وتعد السيدة سيرل الحالة العاشرة المسجلة في التاريخ، حيث أنجبت مايكل وبوبي في أبريل.

والحمل الفائق ظاهرة نادرة، وهو عندما تحمل المرأة طفلا آخر وهي حامل بالفعل، يحدث هذا عندما يتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية وتنمو في الرحم للمرة الثانية بعد أيام أو أسابيع فقط من حدوث العملية للمرة الأولى.

والأطفال الذين يولدون من خلال الحمل الفائق غالبا ما يولدون في نفس اليوم، وهم ليسوا توأمان.

يكون التوائم إما متطابقين - عندما تنقسم بويضة واحدة إلى قسمين بعد تخصيبها - أو غير متطابقين، عندما يتم إطلاق بيضتين منفصلتين وتخصيبهما بحيوانات منوية مختلفة وزرعهما في الرحم.

وخضع الزوجان من مدينة بيرث ببريطانيا، لعملية التلقيح الصناعي مرتين قبل أن يؤدي الأمر إلى ولادة طفليهما جورجيا، البالغة من العمر خمس سنوات، وفريد، البالغ من العمر ثلاث سنوات.

ولكن في المرة الثالثة، وجد الأطباء، في حيرة من أمرهم، جنينين في مراحل مختلفة من التطور أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية.

وقالت سيرل: "في البداية، لم نفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك، خاصة عندما تخضع لعملية التلقيح الصناعي، وكلها أمور علمية للغاية ومبنية على الحقائق" .

فشلت فحوصات الدم في ملاحظة وجود الطفل بوبي قبل بدء عملية التلقيح، بحلول الوقت الذي اكتشف فيه الأطباء أن سيرل كانت تحمل بالفعل توأمين.

وسأل الأطباء في العيادة الزوجين عما إذا كانا قد مارسا الجنس أثناء العملية أثناء محاولتهما معرفة كيفية حدوث الحمل المزدوج.

وأكدت لهم سيرل أنها وزوجها امتنعا عن المحاولة بشكل طبيعي أثناء خضوعهما للعلاج، وأن ذلك يجب أن يكون قد حدث مسبقا.

وجاء الحمل الطبيعي بمثابة صدمة للزوجين، حيث تم تشخيص إصابة سيرل بسرطان الخصية في عام 2015، وفي نفس الوقت تقريبًا، أكد أطباء لها أن عدد البويضات لديها منخفض، وفي ظل هذه الظروف، حذر الأطباء الزوجين من أن احتمالات الحمل بشكل طبيعي ضئيلة.

على الرغم من أن الأطفال حديثي الولادة هم توائم، إلا أنهم ولدوا في مراحل مختلفة لأنهم أمضوا فترات زمنية متغيرة في الرحم.

كان وزن بوبي ثلاثة كيلوجرامات، لكن مايكل كان يبلغ كيلوجرامين فقط، وبعد مروؤه ببعض الصعوبات الطفيفة في الأسبوع الأول من حياته، قالت سيرل إن مايكل أصبح بحالة جيدة بعد خمسة أشهر.

وعلى الرغم من أنه تم تسجيل 10 حالات فقط من حالات الحمل الفائق في العالم، إلا أنه يُعتقد أن هذه الظاهرة لا يتم الإبلاغ عنها بسبب مدى صعوبة اكتشافها.

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