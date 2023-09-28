الامارات | هولندا تأمل أن تصبح «باندا» سفيراً لها في الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الباندا العملاقة، فان شينغ، في رحلة طويلة إلى موطنها أمس. وهو بلد لم تزره قط من قبل.

وأقيم حفل وداع لأنثى الباندا البالغة من العمر ثلاث سنوات في حديقة حيوان أووهاندز بهولندا، حيث ولدت. وقال المسؤول في الخارجية الهولندية، فوتر يورغنز: «إنه يأمل أن تصبح الباندا سفيراً للعلاقات بين هولندا والصين».

واضاف: «أود اليوم أن أعبّر عن أملي في أن تسهم هذه الباندا ليس فقط في حماية الطبيعة وحماية الأنواع والتنوّع البيولوجي، ولكن أيضاً في الاستمرار في تعزيز العلاقات بين هولندا والصين».

ولدت فان شينغ في الأول من مايو 2020، وهي أول صغير باندا يولد في هولندا، في إطار ما كان يُعرف سابقاً باسم برنامج «دبلوماسية الباندا».

وأُرسل والدا فان شينغ، شينغ يا، ووو وين، إلى هولندا من مقاطعة سيتشوان عام 2017، بموجب اتفاق يقضي بإرسال أي صغار ينجبونهما إلى الصين قبل بلوغها سن أربع سنوات.