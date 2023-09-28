الامارات | «مئة ليلة وليلة».. ثقافة وترفيه في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، طارق العبيد، أن مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه «الكويت.. مئة ليلة وليلة» يُعدّ مشروعاً وطنياً رائداً استشرافياً وطموحاً غايته إدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في الكويت، بفكر موحد وهدف واحد غايته الأسمى الارتقاء بدولة الكويت، والتسويق لها وجعلها من أهم المقاصد السياحية المميزة في المنطقة.

وقال العبيد، خلال اجتماع تنسيقي، أمس، إن «مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه (الكويت.. مئة ليلة وليلة)، الذي ينطلق في يناير المقبل، يرحب بكل شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ليدشن عهداً جديداً من العمل الجاد من الجميع والتعاون، لإبراز الوجه الحضاري والسياحي والترفيهي والثقافي للدولة، من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية».