الامارات | «كارولينا هيريرا» للمرة الأولى في «أسبوع دبي للموضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم «أسبوع دبي للموضة»، الذي انطلق بمبادرة من حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة «تيكوم» ومجلس الأزياء العربي، «كارولينا هيريرا» من توقيع المدير الإبداعي للعلامة، ويس جوردون، لتكون ضيف شرف في عروض أزياء ربيع وصيف 2024.

وينتظر أن تقدم «كارولينا هيريرا»، إحدى أشهر دور الأزياء الفاخرة في العالم، مجموعتها التي طال انتظارها لربيع وصيف 2024 في إطار فعاليات أسبوع دبي للموضة. وستنضم دار الأزياء الفاخرة إلى نخبة من أشهر المصممين المحليين والإقليميين والعالميين في هذا الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، والذي سيجري تنظيمه في حي دبي للتصميم في الفترة بين 9 و15 أكتوبر المقبل.

وسيجري الإعلان عن انطلاق الموسم بشكل رسمي خلال حفل حصري بحضور وسائل الإعلام وأبرز المشاهير بتاريخ الثامن من أكتوبر المقبل، لافتتاح فعاليات أسبوع دبي للموضة، بحضور المدير الإبداعي للعلامة، ويس جوردون. وفي اليوم التالي الواقع بتاريخ التاسع من أكتوبر، ستقدم العلامة الفاخرة مجموعتها التي طال انتظارها لربيع وصيف 2024، من خلال تصاميم حصرية تُعرض للمرة الأولى احتفاءً بهذه المناسبة البارزة. وسيقام حفل عشاء خاص لتكريم ويس جوردون، بحضور أبرز وسائل الإعلام المحلية والعالمية والجهات الراغبة في الشراء والمشاهير في قطاع الأزياء من مختلف أنحاء العالم. وإضافة إلى هذه الفعاليات البارزة، سترحّب «كارولينا هيريرا» بمجموعة مختارة من عملائها للاطلاع على المجموعة بشكل خاص، من خلال العروض المتنقلة التي سيجري تنظيمها طوال أيام الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة: «يسعدنا أن نعلن عن مشاركة علامة (كارولينا هيريرا) كضيف شرف لافتتاح نسخة موسم ربيع وصيف 2024 من أسبوع دبي للموضة. ولا شك في أن التزام هذه العلامة الفاخرة بالتميز والذوق الرفيع، الذي لطالما حظي باهتمام محبي الأزياء الراقية في المنطقة، يتوافق مع أهداف وتطلعات أسبوع دبي للموضة. ونتوقع أن يترك عرض (كارولينا هيريرا) بصمة ملحوظة في عالم الموضة على المستوى الإقليمي، ملهماً المصممين الطموحين وعشاق الموضة على حد سواء».

من جانبه، قال المدير الإبداعي لدى «كارولينا هيريرا»، ويس جوردون: «يسرنا جداً أن نشارك في نسخة هذا الموسم من أسبوع دبي للموضة، حيث يسعدنا أن نحظى بفرصة عرض مجموعتنا لأزياء ربيع وصيف 2024، والتي نأتي بها من نيويورك لنشاركها بكل سعادة مع أبرز الجهات في عالم الموضة في دبي ومجلس الأزياء العربي. ونشعر بحماس كبير لمنح المشاركين في أسبوع دبي للموضة في نسخته الثانية تجربة استثنائية لا تُنسى».

في السياق، قالت النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «نجحت دبي في الدخول إلى عالم الموضة من بابه العريض، حيث وصلت إلى ساحة الأزياء العالمية عبر إطلاق أسبوع دبي للموضة، الذي يُعدّ الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، للخروج عن كل ما هو مألوف في عالم التصاميم وصيحات الموضة، من خلال استقطاب أبرز المواهب والمصممين المبدعين من حول العالم».

وأضافت: «تُعدّ مشاركة (كارولينا هيريرا) في أسبوع دبي للموضة خير مثال على الدور المتنامي الذي تلعبه دبي وجهة عالمية للأزياء والفعاليات ذات الأثر العالمي الملحوظ. وفي حين تواصل المنطقة سعيها الدؤوب لتصبح وجهة بارزة للأزياء والعلامات الفاخرة، تتضاعف أهمية الدور الذي يضطلع به أسبوع دبي للموضة لتسليط الضوء على ما تتمتع به هذه المنطقة النابضة بالحياة والتنوّع من مواهب وقدرات إبداعية، وتزويد المشاركين بتجارب جديدة في عالم الأزياء والإبداع. ولا شك في أن مشاركة (كارولينا هيريرا) في النسخة الثانية من هذا الحدث تدعم أهدافه الطموحة».

وكان قد تمّ إطلاق أسبوع دبي للموضة في مارس الماضي بمبادرة من المؤسسين المشاركين، حي دبي للتصميم التابع لمجموعة «تيكوم»، ومجلس الأزياء العربي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة، إلى جانب باريس ونيويورك ولندن وميلانو. ويوفر أسبوع دبي للموضة، من خلال مختلف الفعاليات التي ينظمها بالتزامن مع أبرز فعاليات الموضة حول العالم، منصّة عالمية للمصممين الناشئين والمتميزين الراغبين في تطوير علاماتهم التجارية. ولا يوفر هذا الحدث الفرصة للمصممين الإقليميين للتواصل مع الجهات الدولية الراغبة في الشراء والتوزيع وإقامة الأعمال التجارية معها فحسب، بل سيكون أيضاً بمثابة بوابة رئيسة للمواهب والعلامات التجارية العالمية، لمواصلة توسيع نطاق انتشارها عبر الأسواق الإقليمية.

• بمبادرة من حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي.