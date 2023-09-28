كاليفورنيا.. وجهة ركوب الأمواج الأولى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تشتهر كاليفورنيا بشواطئها الخلابة وأمواجها المثالية، مما يجعلها وجهة مثالية لركوب الأمواج. يمتد ساحل كاليفورنيا لمسافة 840 ميلاً، ويضم مجموعة متنوعة من الشواطئ التي تلبي احتياجات جميع مستويات الخبرة، من المبتدئين إلى المحترفين.

شاطئ ويندانسي - سان دييغو

يتمتع شاطئ ويندانسي في سان دييغو بسحر يأسر الألباب. وقد ترك هذا الشاطئ الكلاسيكي الصخري بشعابه المرجانية بصمةً في رياضة ركوب الأمواج في العام 1937 حين قام رائد رياضة ركوب الأمواج في ذلك الوقت "وودي براون" بنحت أمواج هذا الشاطئ بلوح التزلج الخاص به.

وتمتد جاذبية شاطئ ويندانسي لتغري أيضا الأزواج الباحثين عن طبيعة خلابة لالتقاط الصور الرومانسية وصنع اللحظات الخالدة وسط المناظر الساحرة لهذا المكان. وصلت شهرة شاطئ ويندانسي إلى بريق الشاشة الفضية منذ العام 1967 حين صورت طبيعته الخلابة في فيلم "ساندييغو سيرف" للمخرج "أندي وارهول".

يضفي كوخ ويندانسي لركوب الأمواج الشهير لمسة من التاريخ على رياضة وثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا، ويعد بمثابة شهادة على تراث ركوب الأمواج الغني هنا. لقد اكتسب هذا الهيكل الشهير المغطى بأشجار النخيل والمصنوع بدقة مكانة مرموقة كمعلم تاريخي محمي، لارتباطه العميق بتقاليد الرياضة المحلية لركوب الأمواج.

لاجولا شورز - سان دييغو

يوفر هذا الشاطئ والمجتمع السياحي والسكني لقضاء العطلات، لاجولا شورز، فرصة مثالية لراكبي الأمواج المبتدئين لصقل مهاراتهم، وذلك بفضل ديناميكيات تكسر الموج على الشاطئ والقاع الرملي المنحدر بلطف. يتميز هذا الموقع بأمواجه السهلة؛ حيث إن الجزء الداخلي المتوسع والمتفتت للموجة، والمعروف باسم الموج الأبيض المتفتت، يجعل من شاطئ "لاجولا شورز" شاطئا مثاليا للمبتدئين، فهو يسمح لراكبي الأمواج بركوب الموجة بعد أن تنحسر قمتها.

هنتنغتون بيتش - أورانج كاونتي

يحمل شاطئ هنتنغتون في أورانج كاونتي لقب مدينة الأمواج في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في مركز القلب من ثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا. يحتضن هنتنغتون بيتش العديد من الفعاليات؛ حيث تقام فعالية "غريت داي إن ذا ستوك"، والتي تعد أكبر تجمع لراكبي الأمواج من خلفيات ثقافية متنوعة، ويوما لا يُنسى في رصيف هنتنغتون بيتش الشهير عالميا.

ما يميز هذا الحدث هو طبيعته الشاملة فبغض النظر عن مستوى المهارة على لوح ركوب الأمواج، فإن الجميع مرحب به للاستمتاع بتجربة نابضة بالحياة سواء أكانوا محترفين متمرسين أو مبتدئين يختبرون المياه بقليل من التردد.

يستضيف هنتنغتون بيتش حدثا آخر باسم "بليسنغ أوف ذا ويف"؛ حيث يمكن لسكان كاليفورنيا والزوار على حد سواء الانضمام إلى العديد من الشخصيات المؤثرة والاحتفال بالحياة عبر الموسيقى والتأمل مع الضيوف المميزين المحليين والإقليميين.

وفي الوقت، الذي تتراقص فيه الأمواج في الخلف، يتردد صدى الموسيقى الحية عبر شاطئ هنتنغتون بيتش ليكمل المشهد المذهل لراكبي الأمواج وهم يخوضون عباب البحر الأزرق الكبير.

ولكي يتمكن الزوار من امتلاك تقدير أعمق للرياضة الرسمية في كاليفورنيا، بإمكانهم استكشاف قاعة مشاهير راكبي الأمواج، وممشى مشاهير راكبي الأمواج، والمتحف الدولي لركوب الأمواج، والذي يعد موطنا لأكبر لوح لركوب الأمواج في العالم.

سان أونوفري ستيت - سان كليمنتي

في عام 1971، وقَعَ حاكم ولاية كاليفورنيا "رونالد ريغان" تشريعا أنشأ هذا الشاطئ الشهير، والذي نما منذ ذلك الحين ليصبح إحدى الوجهات الأكثر شعبية لزوار كاليفورنيا اليوم. يقع شاطئ سان أونوفري ستيت في سان كليمنتي، ويوفر أجواءً هادئة وجذابة تستقطب عشاق الألواح الطويلة بشكل خاص. لهذا الشاطئ أصوله المتجذرة في تاريخ سان كليمنتي كوجهة لركوب الأمواج، فهو يتميز بأمواج لطيفة تماما كطبيعة هذا المكان ومجموعة متنوعة من فواصل الأمواج، بما في ذلك "تريستلز بيتش"، و"دوغ باتش"، و"ذا بوينت"، و"أولد مانز".

ويعود تراث ركوب الأمواج في هذا الشاطئ إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كان مركزا لأنشطة ركوب الأمواج وصيد الأسماك. تتجسد الظروف الأساسية لركوب الأمواج هنا أثناء ظهور موج الجنوب في الصيف على الامتداد الشمالي للشاطئ.

تحدي مافريكس - هاف مون باي

يجتمع أفضل راكبي الأمواج في العالم كل عام في خليج "هاف مون باي"، في محاولة منهم لترويض أكبر موجة في مسابقة عمالقة الساحل الغربي للولايات المتحدة في تحدي مافريكس لركوب الأمواج. وسواء كان زوار هذا المكان مبتدئين أو من راكبي الأمواج المتمرسين، سيكون فريق الكونسيرج في فندق ريتز كارلتون، هاف مون باي، على أتم الاستعداد لتنظيم إجازة خاصة لهم مليئة بأنشطة ركوب الأمواج ومصممة حسب الطلب.

مدارس لركوب الأمواج ومغامرات

سواء كان الزوار مبتدئين أو يرغبون ببساطة بالاستمتاع بأسبوع مليء بالمغامرات البحرية، فإن مدرسة "كلوب إد سيرف سكول" في سانتا كروز تقدم عروضا مصممة حسب الطلب. يقوم المدربون المهرة هنا بقيادة المعسكرين من مختلف الأعمار خلال فصل الصيف على شاطئ مانريسا.



يقيم المشاركون في المخيم التدريبي في خيام مطلة على محمية خليج مونتيري، حيث يتذوقون الطعام المحلي وينعمون بالراحة بعد يوم طويل من ركوب الأمواج عبر جلسات التدليك الاحترافية، ولاحقا يستكشفون الممشى الخشبي والعديد من الأماكن الأخرى. يمكن للمشاركين التسجيل في دروس قصيرة مدتها ساعتان أو حزم يومية كاملة.



كثير من ركوب الأمواج وقليل من التأمل

يمكن لزوار كاليفورنيا دمج اثنين من الأنشطة المثالية في جنوب كاليفورنيا خلال رحلة مدتها يومين أو خمسة أيام في مخيم ومنتجع "سيرف آند ستاي سان دييغو". يوفر هذا المنتجع رياضة ركوب الأمواج غير المحدودة مقترنة بجلسات اليوغا والتمدد اليومية. تشمل الباقات المعدات والإقامة في فندق بلو سي بيتش، وميزات إضافية مثل رحلة بحرية بالقارب عند غروب الشمس حول خليج "مشن باي" الساحر وجولة بالدراجة بصحبة مرشد في سان دييغو.

تجارب تسوق فريدة



لا تقدم وجهات ركوب الأمواج في كاليفورنيا أمواجا مثالية وأنشطة فحسب، بل توفر أيضا لعشاق رياضة ركوب الأمواج وللزوار تجارب تسوق فريدة. من ساحل ميندوسينو إلى كامبريا، يمكن لراكبي الأمواج العثور على كل ما يحتاجون إليه في متاجر ركوب الأمواج في أماكن مثل "لوست سيرف شاك" في "فورت براج"، ومتجر ألواح ركوب الأمواج من تصميم ويليام بيل في "سونوما كاونتي"، ومتجر كامبيريا سيرف شوب المفتَتَح حديثا، والذي يؤجر المعدات أيضًا.

رحلات على متن السيارات الكلاسيكية



يمكن لزوار كاليفورنيا تجهيز هذه العربات الجميلة ذات الطراز القديم بوسائل الراحة مثل المبردات وكراسي التخييم وبدلات الغوص وغير ذلك، مما يجعلها مثالية لرحلة برية لا تُنسى على طول ساحل كاليفورنيا. ويمكنهم أيضا اصطحاب لوح ركوب الأمواج الخاص بهم للبدء في مغامرة شخصية فريدة من نوعها في العربة ذات الطراز العتيق من أسطول فولكس فاجن.