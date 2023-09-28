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الامارات | وزير الأوقاف الأردني: من يضع "اللايك" على الأخبار الكاذبة "فهو آثم"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، امس، أن مواقع التواصل الاجتماعي "ساهمت بتصعيد" خطاب الكراهية بين الناس.

وأشار الخلايلة خلال لقاء تلفزيوني إلى أن كل من يساعد على بث الفتنة والأخبار الكاذبة بإعادة نشرها وحتى بالضغط عليها بزر الإعجاب (اللايك) "فهو آثم".

واستند الخلايلة إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وكذلك اقتبس الخلايلة مقولة للعاهل الأردني عبدالله الثاني الذي قال إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل تناحر".

ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية لافتا النظر إلى أن "الإسلام واجهه منذ اليوم الأول".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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