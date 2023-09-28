الامارات | العراق: بعد وفاة 200 في حريق العرس تسمم 50 في عرس آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، أمس، عن تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

وأوضح خلف أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مؤكدا أن "الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

وكان حريق مروع أودى بحياة حوالي 200 شخص، بينهم العشرات من الأطفال الذين تفحّمت أجسادهم كليا، في قاعة أعراس بمحافظة نينوى، في نفس اليوم الأربعاء.