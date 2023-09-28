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«هيظهر متكتل وغير طبيعي».. احذري هذه الأخطاء عند وضع المكياج

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أخطاء عند وضع المكياج

يعمل مظهر المكياج الطبيعي «الميكب نو ميكب» بشكل جيد للتباهي بملامحك الطبيعية مع لمسة من الماكياج، فهو يسمح بالحفاظ على مظهر منعش ودقيق ويعد الخيار الأمثل لاحتياجات الماكياج اليومية، ولكن لتحقيق ذلك، من الضروري تجنب أخطاء الماكياج الشائعة التي تجعل مكياجك الطبيعي يبدو ثقيلًا أو غير طبيعي.

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كريم الأساس

فعلى الرغم من أن كريم الأساس يخفي البثور وحب الشباب والعيوب، ولكن، ليس من الضروري على الإطلاق وضع الكثير منه على وجهك بحيث يبدأ في الظهور بشكل متكتّل وغير متطابق مع بقية حجر بشرتك، فبدلًا من ذلك، ضعي كريم أساس خفيف الوزن أو مرطبًا ملونًا باعتدال.

كما يفضل أن تتأكدي من التركيز على المناطق التي تتطلب التغطية وامزجيها جيدًا بفرشاة أو طرف أصابعك.

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تحديد الحواجب

الجميع يحب أن يكون لديه حواجب داكنة وكثيفة، وأقلام الحواجب تعمل لتحقيق نفس الشيء، لكن الحواجب المرسومة تبدو غير حقيقية ومحرجة للغاية.

لتجنب هذا الخطأ في الماكياج، استخدمي قلم الحواجب أو البودرة التي تكمل لون حاجبيك الطبيعي واملئي المناطق المتفرقة بضربات ريشية.

لا تقم أبدًا بإنشاء خطوط حادة أو محددة.

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الكونتور

الكثير من تحديد الوجه وإبرازه أمر مطلوب، ويمكن أن يساعد تحديد الوجه وإبرازه في إبراز بنية وجهك ولكن الكثير من نفس الشيء سيؤدي إلى مظهر مكياج مثير للغاية.

ما عليك سوى وضع القليل من الكونتور الدقيق إما باستخدام مسحوق غير لامع أو كريم مرطب أغمق بدرجة أو درجتين من لون بشرتك.

وتأكد من مزجه جيدًا للحصول على هذا التأثير الطبيعي المرن

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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