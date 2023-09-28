الامارات | ليبيون يزعمون أنهم رأوا الغيلان والشياطين في موقع الإعصار وصوروها بالفيديو ! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم وجود أصوات وأضواء غريبة في مناطق ليبية تضررت بفعل إعصار دانيال، وربط البعض تلك الأصوات بالغيلان أحد أنواع الشياطين.

وزعم شخص تحدث في الفيديو أن تلك الأصوات الغريبة سُمعت في عدة مناطق في ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وأثار الفيديو الذي نشره مواطنون ليبيون جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين موافق على ما جاء فيه وبين ساخط او رافض لتلك المزاعم.

كما أدعى البعض أن ظهور الغيلان (وهي نوع من الشياطين) في مدنية درنة في ليبيا، مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري. وفي حين سخر البعض من الروايات المزعومة وقال انها من تأثيرات نفسية حدثت للناس جراء الكارثة، بسبب الخوف والقلق والحزن والتوتر، ذهب البعض الى تفسيرات علمية وقال انها "اجسام فضائية" وكائنات من خارج الكوكب، وذهب آخرون الى تفسير ديني.

ووفق "روسيا اليوم"فسر متابعون على مواقع التواصل ان الغيلان هي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم، ومذكورة في الشريعة الإسلامية، واستشهدوا بما ذكر النووي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان.

والغيلان حسب الروايات والأساطير القديمة تظهر في مكان تواجد الجثث، والمناطق المهجورة والمخربة، وكذلك الأراضي القاحلة والبيوت المهجورة.