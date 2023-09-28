الامارات | شاب يتوقف عن استخدام الشامبو 7 سنوات .. فماذا كانت النتيجة !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقف شاب بريطاني يدعى جاردن ايدان عن استخدام الشامبو في غسيل شعره لمدة سبع سنوات، وكان يهدف إلى إجراء تجربة شخصية لفهم تأثير هذا القرار على صحة فروة رأسه وجودة شعره.

وبمشاركة تجربته على قناته على يوتيوب، تفاجأ الكثيرون بالنتائج المدهشة التي حققها، فقد قام بتحميل مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "7 سنوات من دون شامبو" على منصة يوتيوب، مع شرح يوضح فيه كيف أثّرت تجربة عدم استخدام الشامبو على شعره وفروة رأسه.

وفي البداية، قام الشاب بمشاركة صور توضح حالة فروة رأسه وشعره عندما كان يستخدم الشامبو بشكل منتظم، وكيف كانت فروة رأسه ملتهبة ومتهيجة بشدة، وظهرت فيها بقع جافة متقشرة.

لكنه وبعد سبع سنوات من الامتناع عن استخدام الشامبو، قام بعرض حالة شعره وفروة رأسه مرة أخرى، ولم يصدق الكثيرون النتيجة النهائية، حيث بدا شعره بصحة أفضل وجودة أعلى مما كان عليه في السابق عندما كان يستخدم الشامبو بشكل منتظم.

وأوضح إيدان أنه لم يعد يستخدم الشامبو على الإطلاق وأن جودة شعره لم تتأثر سلبًا بعد هذه الفترة الطويلة من الامتناع عن استخدامه.