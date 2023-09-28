أعراض مرض الربو.. 13 سببا يؤدي إلى إثارته وحدوث مضاعفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الربو من الأمراض التنفسية الشديدة، التي تسبب آلامًا مزعجة للمُصاب بها وتعيقيه عن آداء كثير من مهامه اليومية نتيجة الشعور بالأم مع أقل مجهود، وهو عبارة عن مرض مزمن تحدث الإصابة به نتيجة التهاب مجرى الهواء في الرئتين أو الشـعب الهوائية وتضيقهما، ما يُقلل أو يمنع تدفق الهواء إلى هذه الشعب، مسببًا نوبات متكررة من ضيق التنفس يرافقها صفير بمنطقة الصدر، ولأن اكتشاف المرض مبكرًا يساعد على علاجه أو تحجيم أضراره وتطوراته، فيمكن الإشارة إلى الأعراض المصاحبة لمرض الربو.

أعراض مرض الربو

تتراوح أعراض مرض الربو بين الخفيفة والحادة، وتختلف من شخص إلى آخر، بحسب توضيح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مضيفًا أن أعراض مرض الربو تظهر في الغالب أثناء الليل أو عند بذل مجهود جسدي.

وأضاف «الحداد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أعراض مرض الربو الأساسية تتمثل في:

- ضيق في التنفس.

- حدوث انقباضات أو آلام في الصدر.

- مشكلات في النوم بسبب ضيق التنفس.

- سعال، أو صفير، أو خشخشة عند التنفس.

- نوبات سعال أو خشخشة أثناء التنفس، تزداد حدتها نتيجة لإصابة مجاري التنفس بفيروس في حالات البرد والأنفلونزا.

عوامل تثير مرض الربو

هناك مجموعة من العوامل تزيد من حدة أعراض الربو، وتختلف من شخص لآخر، وفقًا لـ«الحداد»، الذي أكد أن التعرض إلى عدد كبير من المواد التي تسبب فرط التحسس، من شأنه إثارة علامات وأعراض الربو، منها مواد تسبب التحسس محمولة في الهواء، مثل: لقاح الأزهار، والعفن، وعثّ الغبار، والصراصير، وأيضًا مواد حافظة تُضاف إلى بعض المنتجات الغذائية.

وإلى جانب المواد التي تسبب فرط التحسس، هناك مجموعة أخرى من الأسباب تثير الربو، منها:

- التهاب في مجرى التنفس، مثل: في النزلات البرديّة العادية.

- نشاط جسدي.

- الهواء البارد.

- ملوثات الهواء، مثل: الدخان.

- انفعال شديد وتوتر.

- الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي.

- داء الارتجاع المِعَديّ المريئيّ، وهو وضع تعود فيه أحماض من المعدة، وتصل حتى الحلق.

- رد فعل تحسسي لأنواع من الأغذية.

نوبة ربو تهدد الحياة

بحسب ما ورد في موقع «مايو كلينك» الطبي، فإن مرض الربو يمثل للبعض مشكلة صحية كبيرة، لا سيما أولئك الذين يعانون أعراضا حادة وشديدة، إذ يعتبر الربو مصدر إزعاج لهم خاصة عندما يشتد المرض عليهم، كما أنه بالنسبة للآخرين يمكن أن يكون مشكلة تتداخل مع الأنشطة اليومية، وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.

علاج مرض الربو

هناك مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها عند علاج مرض الربو، منها:

- الابتعاد عن التدخين.

- استخدام جهاز الاستنشاق الذي يخفف آلام الصدر والحساسية.

- تناول البخاخات باستشارة الطبيب، والالتزام بأخذها في مواعيدها بانتظام.

- استخدام الأدوات الخالية من الغبار أو الملوثات، ومراعاة النظافة في المكان الذي تنام وتجلس به، والإقامة في بيت خالي من الرطوبة المؤذية.

- الابتعاد عن اقتناء الكلاب أو القطط في المنزل.

- استخدام البخاخات وموسعات الشعب والأدويه الوقائية وجلسات البخار عند الضرورة.

- اختبارات الحساسية وعلاج مناعي بأمصال الحساسية القياسية، طبقًا لتوصيات منظمة الصحه العالمية، قد يكون مناسبا لحالات كثيرة.

أعراض مرض الربو لدى الأطفال

كما كشفت وزارة الصحة والسكان، الأعراض التي تظهر على الأطفال عند إصابتهم بمرض الربو، موضحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مرض الربو هو مرض تنفسي مزمن منتشر بين الأطفال، ويسبب التهاب وضيق في الشعب الهوائية مما يجعل من الصعب وتدفق الهواء داخل وخارج الرئتين.

وعن أعراض مرض الربو لدى الأطفال، فتتمثل في ضيق التنفس والصدر واضطراب النوم، مشيرة الى أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل الحصول على أي دواء للربو، إذ أن الأدوية تختلف من حالة إلى أخرى، ووفقًا لحالة كل شخص والأعراض المصاب بها.