للمرأة.. ابتعدي عن الكافيين قبل الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعاني العديد من النساء من متاعب الدورة الشهرية، مثل تقلبات المزاج والصداع وآلام البطن، وتناول الكافيين يمكن أن يزيد من هذه الأعراض، بحسب مجلة "فرويندين" المعنية بالصحة والجمال.

ونصحت المجلة بعدم تناول الكافيين قبل أو أثناء الدورة الشهرية، لأن الكافيين يؤدي إلى زيادة هرمون التوتر "الكورتيزول"، وبالتالي يقوم الجسم بإرسال الجلوكوز ثم الأنسولين إلى مجرى الدم.

ويؤدي هذا إلى تقلبات نسبة السكر بالدم، والتي لا تسبب فقط تقلبات مزاجية وتعب وصداع، ولكنها تزيد أيضا من أعراض الدورة الشهرية النموذجية.

وبدلا من الكافيين، أوصت "فرويندين" بشرب شاي الأعشاب مثل الميليسا وأوراق التوت والشوفان الأخضر؛ حيث تعمل هذه الأعشاب على تخفيف متاعب الحيض المتمثلة في تقلبات المزاج والقلق والصداع وآلام البطن.

وفي حالة عدم القدرة على الاستغناء عن الكافيين، فينبغي مراعاة عدم شربه على معدة فارغة؛ نظرا لأن هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في هرمون الكورتيزول. والأفضل للجسم هو إضافة اللبن كامل الدسم للكافيين.