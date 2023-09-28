موجود في كل منزل.. مكون في طعامك قد ينهي حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلعب الملح دوراً أساسياً في تحسين مذاق الطعام، ومع ذلك، إذا كنت شخصًا يضيف ملحًا إضافيًا إلى طعامه على المائدة، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية شملت أكثر من 500000 بريطاني في منتصف العمر.

وتتبعت الدراسة بيانات 501379 مشاركًا بين عامي 2006 و2010 وتمت متابعتهم لمدة تسع سنوات تقريبًا.

تم سؤال المشاركين في الدراسة عما إذا كانوا يضيفون الملح إلى طعامهم، وإذا فعلوا ذلك، فما هو عدد المرات التي يفعلون ذلك فيها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتضمنت الخيارات ما يلي: أبدًا أو نادرًا أو أحيانًا أو بشكل عام أو دائمًا، أو أفضّل عدم الإجابة.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يضيفوا الملح مطلقًا أو نادرًا، فإن أولئك الذين أضافوه على نحو متكرر كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 28٪.

وقال قائد الدراسة البروفيسور الأمريكي لو تشي، بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية: "على حد علمي، دراستنا هي الأولى التي تقيم العلاقة بين إضافة الملح إلى الأطعمة والوفاة المبكرة".

كيف يؤثر إضافة الملح إلى الوجبات على متوسط ​​العمر؟

في حين أن أولئك الذين أضافوا ملحًا إضافيًا إلى وجباتهم، في المتوسط، زاد لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 28٪، بالنسبة للرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا، والذين أضافوا الملح إلى الأطعمة، فقد تم تقليص حوالي 2.28 عامًا من حياتهم، أما بالنسبة للنساء فكانت 1.5 سنة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى العمر والجنس والعرق والحرمان ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وتناول الكحول والنشاط البدني والنظام الغذائي والحالات الطبية مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب.

وتأتي نتائج الدراسة بمثابة صدمة للكثيرين الذين يحبون تتبيل طعامهم ببعض الملح الإضافي.

ولكن بصرف النظر عن ذلك، وجد الباحثون في الدراسة أيضًا أن المخاطر انخفضت بشكل طفيف لدى الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات، على الرغم من أن هذه النتائج لم تكن ذات دلالة إحصائية.

وذلك لأن الفواكه والخضروات هي مصادر رئيسية للبوتاسيوم، الذي له آثار وقائية ويرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة.

مخاطر الإفراط في تناول الملح:

فيما يلي بعض مخاطر الإفراط في تناول الملح:

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية. يؤدي تناول الكثير من الملح إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما أن الإفراط في تناول الملح قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي حالة تتسبب في تصلب الشرايين.

السكتات الدماغية: السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. يؤدي تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

أمراض الكلى: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تلف الكلى. تلعب الكلى دورًا مهمًا في إزالة السموم من الجسم، ويمكن أن يؤدي تراكم الصوديوم إلى زيادة الضغط على الكلى.

سرطان المعدة: قد يزيد الإفراط في تناول الملح من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

هشاشة العظام: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى فقدان الكالسيوم من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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