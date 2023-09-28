9 أعراض تدل على نقص «فيتامين د».. تحذير من التعب والإرهاق المتكرر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تختلف اعراض نقص فيتامين د، لكن هناك 9 علامات شهيرة عرضها الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تشير إلى انخفاض مستوياته في الجسم، أبرزها الأرق والتعب المتكرر، وسهولة التعرض للأمراض المختلفة، لذا نعرض تلك الأعراض بالتفصيل، إذ ينصح الأطباء بسرعة الذهاب إلى مقدمي الخدمة الصحية، وإجراء فحص قياس مستوى «فيتامين د»، لمعرفة نسبته والمساعدة على عودته إلى معدله الطبيعي.

أعراض نقص فيتامين د بالجسم

قدم الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، 9 علامات تدل على نقص فيتامين د، وهي:

- التعب.

- لا تنام جيدًا (الأرق).

- آلام العظام.

- الاكتئاب أو الشعور بالحزن.

- تساقط الشعر.

- ضعف العضلات.

- فقدان الشهية.

- الإصابة بالمرض بسهولة أكبر.

- جلد شاحب.

تبدو الأعراض السابقة مألوفة للبعض، لكن يجب الذهاب إلى طبيب متخصص، لإجراء فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين د، ومعرفة ما إذا كانت في المعدل الطبيعي أم لا.

في حديث لـ«هُن» أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من العلامات التي تدل على نقص فيتامين د، وهي:

- الشعور بالإجهاد الشديد من أقل مجهود.

- شحوب الوجه.

- شحوب في لون جلد الشخص الطبيعي، وشحوب في كف اليد.

- الشعور بالقلق بشكل دائم.

- آلام بالعظام وفي أسفل الظهر.

أطعمة تعوض نقص فيتامين د

هناك أطعمة غنية بشكل طبيعي بفيتامين د، منها لحوم الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك، كما يوجد بكميات أقل في صفار البيض والجبن وكبد البقر.

بجانب المصادر السابقة تحتوي بعض أنواع الفطر على فيتامين د، بالإضافة إلى أنه يمكن تعزيز الجسبم بعديد من الأطعمة والمكملات الغذائية المحتوية فيتامين د مثل منتجات الألبان والحبوب.

اكلات لتعويض نقص فيتامين د:

- سمك السالمون.

- سمك أبو سيف.

- سمك التونة.

- البرتقال المدعم بفيتامين د.

- الألبان والحليب النباتي المدعم بفيتامين د.

- السردين

- لحم كبد البقر.

- صفار البيض.

- زيت كبد الحوت.

فوائد فيتامين د

هناك مجموعة من الفوائد الصحية التي يمنحها فيتامين د للجسم، وتشجع على الحصول عليه بصفة مستمرة، منها التالي بحسب موقع «هيلث لاين»:

- يحارب فيتامين د خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

- التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

- المساعدة على تقليل احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

- تقلل الاكتئاب.

- يساعد على إنقاص الوزن، من خلال الحصول على مكملات فيتامين د، بجانب النظام الغذائي الذي تتبعه.