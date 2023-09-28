أسباب الإصابة بالقولون العصبي وطرق العلاج المنزلية.. اعرف كل حاجة بالتفصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج، هو أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة غير المعدية، ويؤثر على الأمعاء الغليظة بشكل رئيسي، كما يسبب مجموعة من الأعراض المعوية المختلفة، إذ يشعر الشخص بعدم الارتياح وبآلام في المعدة، في حين أن الاكتشاف المبكر للأمراض والمشكلات الصحية، يساعد على علاجها أو يبطئ تطورها، لذا يمكن الإشارة إلى أهم الأعراض المصاحبة للإصابة بالقولون العصبي وأسبابها، وأيضًا طرق العلاج، وأهم الأطعمة التي يجب تناولها أو الابتعاد عنها.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي

أصدرَت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا رسميًا، عبر موقعها الرسمي، موضحة أن هناك عدة أسباب بنتج عنها الإصابة بمرض القولون العصبي، منها التقلصات العضلية في الأمعاء، والعدوى الشديدة، وكذلك المشكلات الموجودة في الجهاز العصبي، والإفراط في تناول الطعام، والنوم مباشرة بعد تناول الوجبات، وممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، لافتة إلى أن أعراض الإصابة بالقولون العصبي تتمثل في فقدان الوزن، وألم في البطن والإسهال المزمن، أو الإمساك المزمن، والإسهال وزيادة الغازات.

طرق علاج القولون العصبي

عن طرق علاج القولون العصبي، فقد أوضحت هيئة الدواء أنه يمكن علاجه في المنزل بشكل بسيط، من خلال الالتزام بنظام غذائي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحرص على تناول الألياف، والراحة والاسترخاء في الحالات البسيطة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج لزيارة طبيب مختص، وذلك في الحالات الشديدة، للحصول على الأدوية اللازمة، ومنها مسكنات الألم، والأدوية الملينة، ومكملات الألياف الغذائية.

طرق الوقاية من القولون العصبي

يمكن الوقاية من القولون العصبي من خلال الابتعاد عن الأطعمة التي تهيج القولون، والبعد قدر الإمكان عن التوتر والقلق، والحرص على ممارسة الرياضة وتناول الألياف الغذائية، بحسب الهيئة العامة للدواء.

مشروبات لعلاج القولون العصبي

وبحسب ما ورد على موقع «هيلث لاين» الطبي، هناك عدة مشروبات يمكن الاعتماد عليها لتجنب تهييج القولون العصبي والتقليل من حدة أعراضه، في مقدمتها الماء، إذ صُنف ضمن أفضل المشروبات التي يجب الاعتماد عليها من أجل عملية تطهير القولون، نظرًا لأن شرب الكثير منه بمقدار لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا في اليوم يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه لطرد السموم من القولون، فضلًا عن مساعدته في تحريك الطعام بسهولة عبر الجهاز الهضمي.

ويعتبر عصير التفاح من المشروبات التي تساعد على تخفيف آلام القولون العصبي؛ من خلال المساهمة في تنظيف القولون، كما يمكن أن يقوم بعملية تكسير السموم وتحسين الكبد، كما يحتوي عصير الليمون على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة، بالتالي يمكن استخدامه لتطهير القولون.

من المشروبات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في تخفيف آلام القولون العصبي، هي عصائر الخضروات الطازجة، وعصير الأناناس، وعصير الأفوكادو.

أطعمة تقلل آلام القولون العصبي

إلى جانب المشروبات، يمكن تناول بعض الأطعمة لتخفيف حدة أعراض القولون العصبي، منها المكسرات، مثل اللوز والجوز باعتبارهما مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين، ما يجعلها من أكثر الأطعمة فعالية لتخفيف أعراض القولون العصبي، وأيضًا الشوفان، لأنه عنصرا مهما لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها القولون للتخلص من الإمساك، والزبادي لأنها تحتوي على خمائر بكتيرية نافعة، تساعد على القضاء على التهابات القولون البكتيرية وتعمل على تنظيم عمل القولون والأمعاء.

أطعمة يجب الابتعاد عنها

بحسب توضيح الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، فهناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب آلام القولون العصبي، منها البقوليات، والأطعمة المقلية، ومنتجات الألبان والبصل، بالإضافة إلى الخضروات النيئة، لاحتوائها على الألياف التي تتسبب في تهيج القولون.