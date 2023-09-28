أعراض مرض السكر عند الشباب.. 5 علامات شائعة تثير القلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي لم يعد لها عمر محدد، ورغم تعدد أسبابه بالنسبة لكبار السن، إلا أن الشباب لم يسلموا من الإصابة به، وهناك مجموعة من الأعراض والعلامات أوضحتها منظمة الصحة العالمية، وموقع «مايو كلينك» الطبي، تنذر بإصابة الشباب بمرض السكر.

أعراض مرض السكر عند الشباب

تتشابه أعراض مرض السكر عند الشباب، مع أعراض السكر عند الأطفال، وإليك أبرز العلامات:

- الشعور بالعطش.

- زيادة الحاجة إلى التبول على المعتاد.

-عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بالتعب.

- فقدان الوزن عن الطبيعي.

وخلال تصريحات لـ«هُن» تحدث الدكتور خالد الخشاب، أستاذ طب السكر والأطفال بمستشفى أبو الريش، عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري عند الشباب والأطفال، منها:

- زيادة معدل التبول واستمراريته بشكل كبير.

- والتبول اللا إرادي في بعض الأحيان، بجانب كثرة القيء عند الأطفال.

- زيادة الجوع، والعطش الشديد، مع فقدان شديد في الوزن، بالإضافة إلى زيادة معدلات القلق والتوتر.

ونصح الخشاب، الأمهات حال ظهور هذه الأعراض، بسرعة قياس السكر العشوائي، والتوجه لأقرب طبيب لتشخيص المريض، وقياس نسبة السكر والأنسولين في الدم.

مضاعفات مرض السكري

يمكن أن يتسبّب داء السكري، مع مرور الوقت، في إلحاق الضرر بالأوعية الدموية، في القلب والعينين والكلى وفي الأعصاب.

ويزداد تعرض المصابين بداء السكري للمشكلات الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

ويمكن أن يتسبب داء السكري في الفقدان الدائم للبصر، نتيجة تلف الأوعية الدموية في العينين.

ويصاب عديد من مرضى السكري بمشكلات في أقدامهم، بسبب تلف الأعصاب وضعف تدفق الدم.

مشروبات صديقة لمرضى السكر

البداية من الشاي الأخضر، إذ يعتبر من أكثر الأنواع التي ينصح خبراء التغذية بها لمرضى السكري، لأنه يعمل على تحسين عملية الهضم ويقلل مشكلات القولون والإمساك، ويحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، بخلاف قدرته على تعزيز المناعة في الجسم خاصة للأطفال وكبار السن.

وتعد القهوة صديقة لمرضى السكري، وتقلل خطر الإصابة بالمرض، اخاصة النوع الثاني، كما تحافظ على تنظيم السكر والأنسولين في الجسم، وتقي من الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، التي يتعرض لها البعض.