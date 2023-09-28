بديل طبيعي.. ما هو الشامبو الصلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الشامبو الصلب هو شامبو يأتي في شكل صلب، ويشبه الصابون، ويتكون الشامبو الصلب من نفس المواد الفعالة الموجودة في الشامبو السائل، ولكن بدون الماء.

ويعتمد الشامبو الصلب على مكونات طبيعية تماما ويخلو من المواد الحافظة والسيليكون والبارافين والكبريتات، مما يجعله يحافظ على صحة الشعر، كما أنه يخلو من المواد البلاستيكية الدقيقة، مما يجعله صديقا للبيئة أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الشامبو الصلب مناسبا للسفر؛ كونه موفرا للمكان من ناحية، ولا يتعرض للانسكاب من ناحية أخرى، بحسب بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية.

وأردفت "هاوت.دي" أن الشامبو الصلب يتمتع بنفس الرغوة مثل الشامبو العادي، مشيرة إلى أنه يعمل على تنظيف الشعر بكفاءة ويمنحه مظهرا لامعا. ويتوفر الشامبو الصلب بمواد فعالة تناسب طبيعة كل شعر على حدة؛ حيث يوجد شامبو للشعر الجاف وشامبو للشعر الدهني وشامبو لقشرة الرأس.

وعن كيفية الاستعمال، أوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي في البداية تبليل الشعر بالماء، ثم تدليك الشامبو الصلب على الشعر في حركات دائرية حتى تنشأ رغوة، ثم توزيعه على الشعر جيدا، وبعد ذلك يتم شطفه جيدا.

وللحفاظ على نظافة الشامبو الصلب، ينبغي تركه ليجف جيدا بعد الاستخدام والاحتفاظ به في كيس مناسب.