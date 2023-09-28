الفستان التريكو الرمادي.. إطلالة أنيقة ودافئة في خريف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ النساء في البحث عن قطع ملابس أنيقة ودافئة في نفس الوقت.

ويعد الفستان التريكو الرمادي أحد الخيارات المثالية لإطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة، في خريف 2023.

ويطل الفستان التريكو الرمادي بتصاميم متنوعة؛ حيث تتألق بعض الموديلات بتصميم مضلع، بينما تتألق موديلات أخري من خلال التصميم المثقوب ذي الطابع الجريء.

وبحسب مجلة “Elle” المجلة المعنية بالموضة والجمال، فإن بعض الموديلات تخطف الأنظار إليها من خلال القصة "الأوف شولدر" المفعمة بالأنوثة والإثارة.

ويمتاز الفستان التريكو بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بوت يصل طوله إلى الكاحل.

ويمكن الحصول على إطلالة تناسب أنشطة الحياة اليومية المختلفة من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي أو حذاء باليرينا.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق الفستان التريكو الرمادي مع حذاء ذي كعب عال.