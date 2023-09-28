بحجم "إبهام اليد".. حفرة في الأرض تتحول إلى قصة رعب فماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أصيب رجل أسترالي بحالة من الرعب الشديد، بعدما شاهد حفرة صغيرة بحجم عملة معدنية خلف حديقة المنزل الخاص به.

ووفقا لموقع "ديلي ستار" نشر الرجل صورة للثقب الصغير على موقع "Reddit" وعلق قائلا: "أنا في أديلايد هيلز، هل يمكن لأحد أن يخبرني ما الذي يعيش هنا؟".

وأشار إلى أن الحفرة كانت موجودة في رقعة ترابية في حديقة في أديليد بأستراليا، لكنها كانت عميقة جدا لدرجة أنه كان من المستحيل رؤية ما بداخلها.

كما وافق مستخدمو "Reddit" على أن الحفرة تبدو وكأنها منزل إما لعنكبوت الباب المسحور، الذي يبني جحورا في الأرض بأبواب سحرية تشبه الفلين مصنوعة من التربة، أو عنكبوت الذئب، وهو صياد رشيق يعيش على الأرض في فضلات أوراق الشجر أو الجحور.

يذكر أن عناكب الذئب سامة لكنها ليست عدوانية تجاه البشر، ورغم ذلك يجب توخي الحذر الشديد إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة.

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