العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين.. تختفي بعد دقائق من الراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول عادةً أي أعراض حتى ترتفع مستوياته بشكل خطير.

وكشف الطبيب الصيدلي عباس الكناني، عن العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة الكولسترول بشكل كبير، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، قد لا تكون هناك أي أعراض، ولكن هذا الأمر يمكن أن يتغير عندما تصبح المستويات مرتفعة بشكل خطير.

وحذر عباس كناني، الصيدلي في صيدلية كيميست كليك أونلاين البريطانية، من مرض الشريان المحيطي (PAD).

وقال الكناني: "يمكن أن يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تتراكم الترسبات في جدران الشرايين، مما يمنع تدفق الدم في الشرايين التي تزود الساقين والقدمين بالدم، وكذلك الكليتين والذراعين والمعدة".

والعلامة الأولى لهذه الحالة، الناجمة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، هي "ألم مؤلم في الساقين عند المشي، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة".

ويُشار إلى هذا الأمر طبيًا بـ"العرج المتقطع"، والذي يؤثر على كلا الساقين في نفس الوقت، ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن تشعر بألم أكثر شدة في ساق واحدة مقارنة بالأخرى.

وأضاف الكناني: "يمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد وقد يتوقف بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك".

يمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:

التشنج

التعب

الألم في ساقيك أثناء ممارسة الرياضة

عدم الراحة في ساقيك وقدميك.

وينصح الكناني بضرورة زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء ممارسة الرياضة.

وقال الكناني: "يعتقد الكثير من الناس خطأً أن هذا مجرد مشكلة ناتجة عن التقدم في السن، ولكن لا يوجد سبب يجعل الشخص السليم يعاني من آلام في الساق".

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن ارتفاع نسبة الكوليسترول أمر خطير للغاية لأنه لا يعرضك لخطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي فحسب، بل السكتات الدماغية والنوبات القلبية .

ويتأثر تراكم الكوليسترول بشكل كبير بما تأكله ومدى ممارسة الرياضة، ومن خلال تناول نظام غذائي غير صحي، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول.

إذا وصلت إلى المرحلة التي أصبحت فيها أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول واضحة، فمن المرجح أنك تحتاج إلى دواء موصوف من طبيب للسيطرة على الأعراض.

سواء تم وصف دواء لك، مثل الستاتينات أم لا، فستحتاج إلى اتباع نمط حياة أكثر صحة للمساعدة في تحسين صحتك.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) باستبدال الأطعمة غير الصحية مثل الكعك والبسكويت بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والمكسرات والبذور.

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