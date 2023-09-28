الوقاية من مرض السكر.. أطعمة تجعلك أقل عرضة للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر في كيفية معالجة الجسم للسكر، لأن السكر مصدر رئيسي للطاقة لخلايا الجسم، ولكن عندما يكون مستواه في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

البقوليات

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول إن البقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا، غنية بالألياف والبروتينات، وقد تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم، ومن ثم تنظيم مستويات السكر داخل الدم، وتساعد البروتينات في الشعور بالشبع، مما يجعل فرصة في تقليل تناول السعرات الحرارية.

أطعمة غنية بالأحماض الدهنية وأميجا 3

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور، يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكر.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب واللفت، غنية بالألياف وفيتامينات C و A و K. تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، تساعد فيتامينات C و A و K في حماية الخلايا من التلف، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكر.

الفواكه

الفواكه والتوت، مثل التفاح والتوت والموز، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة. تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكر.

يجب تناول الأطعمة ذات اللون الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي لتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري بصفة مستمرة .

هذه الأطعمة تساعدك على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ومن المهم أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزنك مما يجعل ذلك يساعد على تقليل خطر الإصابة بالمرض.

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