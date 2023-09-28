وصفات طبيعية لعلاج مشكلة الشعر المجعد في المنزل.. سهلة التحضير والاستخدام

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر المجعد عادة ما يسبب شعورًا بالإزعاج، خاصة للنساء والفتيات، وذلك للرغبة الدائمة في الظهور بشكل جيد، خاصة في المناسبات، وهناك عوامل طبيعية مثل الهواء والأتربة تزيد من صعوبة التعامل معه وتصفيفه بشكل سلس.

نصائح لعلاج الشعر المجعد في المنزل

قدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها علاج مشكلة الشعر المجعد في المنزل بصورة طبيعية، وذلك من خلال الآتي:

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون على حبس الرطوبة في فروة الرأس ما يمنعه من التعرض للجفاف، لذا يمكنك وضع ملعقة صغيرة منه وفركه في فروة رأسك جيدًا، ومن ثم مرري أصابعك خلال شعرك لتوزيع الزيت بالتساوي حتى يغطي شعرك بالكامل ويمنعه من التجعد.

كما يمكن ترك زيت الزيتون على شعرك دون شطفه، لكن إذا كان لديكِ شعر دهني بالفعل، تجنبي استخدام زيت الزيتون.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يرطب الشعر بشكل جيد وملحوظ ويمنع التجعد، لذا يمكنك البدء بكمية بحجم حبة البازلاء منه، ضعيها على شعرك ثم افركيه بيديك للمساعدة في تليينه، ويمكنك ترك زيت جوز الهند لبضع دقائق أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو.

العسل والزبادي

يتمتع كل من هذين العنصرين بخصائصمها الصحية المميزة للشعر، إذ يمكنك استخدام هذا الماسك الطبيعي مرة واحدة خلال الأسبوع، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي العادي.

وضعي العسل والزبادي حتى يصلان لجذور الشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء دش لمدة 15 دقيقة تقريبًا، وبعد ذلك اشطفي شعرك بالماء البارد حتى يصبح نظيفاً تماماً.

جل الصبار

يمكنك استخدام جل الصبار، من خلال وضع ملعقة كبيرة منه على فروة الرأس، ومن ثم يغسل على الفور بالشامبو العادي، وفيما بعد استخدمي البلسم للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة داخل شعرك، ويمكنك شراء جل الصبار النقي من الصيدليات المحلية أو عبر شبكة الإنترنت.

• ماسك الموز

تساعد الفيتامينات الموجودة في الموز على جعل شعرك ناعمًا ولامعًا، فقط أحضري موزة واهرسيها جيدًا لتحصلي على عجينة، ويمكنك وضعها بسهولة على خصلات شعرك، ومن ثم افركي معجون الموز على فروة رأسك وتأكدي من تغطية شعرك بالكامل.

في الخطوة التالية ضعي قبعة الدش أو لفي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة 15 دقيقة قبل شطف الموز بالماء، كما يمكنك وضع الموز على شعرك طوال الليل إذا كنت تريد علاجًا عميقًا لشعرك.