هل ارتفاع ضغط الدم مرتبط بألم المعدة والأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم يكون ناجما عن الإصابة بحالة مَرضية أخرى، ويمكن أن تسبب الحالات المرضية التي تصيب الكليتين أو الشرايين أو القلب أو جهاز الغدد الصماء، أو الجهاز الهضمي حدوث ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

ويتساءل البعض هل ارتفاع ضغط الدم مرتبط بألم المعدة أم لا؟ هذا ما يوضحه الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري الباطنة العامة ومكافحة العدوى.

استشاري الباطنة يقول في تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وتناول الطعام، حيث تؤدي بعض الأطعمة للتأثير على الجهاز الهضمي، وهذا ما يؤدي إلى تمدد جدار المعدة والعضلات وارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن هناك أمراضاً أخرى مرتبطة بارتفاع ضغط الدم مثل الإسهال والإمساك، والتهابات المعدة، والقولون العصبي، لذا ينصح عند الإصابة بالإمساك بتناول ملين، لعدم الضغط على الأوردة، التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف الأوعية والأنسجة الدموية بالجسم، وهذا يؤدي إلى حدوث تلف بالجهاز الهضمي واضطرابات المعدة.

واختتم: القرح الهضمية وتهيج المعدة والتهاب القولون كل هذه الأمراض تؤثر على الأوعية الدموية والأنسجة بالجسم، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح مرضى الجهاز الهضمي وضغط الدم بالمتابعة مع الطبيب المختص، لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، والمعدة.

اقرأ أيضًا:

6 حبات من البرقوق يوميا تمنح جسمك 8 فوائد صحية

مع عودة المدارس.. كيف تحمي طفلك نقل العدوى والإصابة بالفيروسات؟

3 فئات ممنوعة من تناول الكبد.. تعرف عليهم

احذروا.. وضع البيض في هذه الأماكن يعرضه للخطر