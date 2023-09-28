الامارات | «بينالي للخط».. دبي تحتفي بفن الحروف وتواصل ثقافات العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 200 فنان محلي وعالمي، تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل، النسخة الأولى من «بينالي دبي للخط»، التي تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون. وتحتفي دبي بفن الخط العربي، عبر مجموعة من المعارض ستتوزع في مختلف أرجاء إمارة دبي، وتهدف إلى إبراز فن الخط وجمالياته ودوره في تعزيز التواصل بين الثقافات. وسيتضمن برنامج «البينالي»، الذي يمتد على مدى شهر أكتوبر، أكثر من 150 ورشة عمل، وما يزيد على 25 جلسة حوارية، إضافة إلى 19 معرضاً، وتفعيل أكثر من 30 موقعاً تفتح نوافذها على روائع الخط والفنون التشكيلية المعاصرة والحديثة.

دعم الجيل الجديد

وتحدثت مديرة مشروع «بينالي دبي للخط»، فاطمة القرشي، لـ«الإمارات اليوم»، عن برنامج الدورة الأولى، وقالت: «عندما بدأنا العمل على البينالي، وضعنا استراتيجية هدفها الأول دعم المواهب، فضلاً عن التركيز على الجيل الجديد، الذي لا يهتم بالخط العربي، بهدف تعريفه بهذا الفن، من خلال المزج بين عالم الخط والفنون الأخرى الحديثة». ولفتت إلى تركيزهم على ورش العمل التخصصية، التي تتطلب الحضور لأيام عدة، من أجل اكتساب المهارات المرتبطة بعالم الخط، وقد تمت استضافة خطاطين عالميين لتقديم هذه الورش، إلى جانب ورش العمل التي تقدم الحِرف اليدوية، وكذلك المجوهرات المصنوعة من الحروف، والتي ستقدم من قِبل أسماء بارزة، منهم عزة القبيسي.

وتتوزع معارض البينالي، وكذلك ورش العمل، في مختلف أرجاء إمارة دبي، وأشادت القرشي بتعاون الشركاء الذين أسهموا في إثراء النسخة الأولى من البينالي، بتكليفهم الفنانين لتقديم أعمال خاصة لهذه النسخة.

أسماء بارزة

وأكدت القرشي أن البينالي سيضم مشاركة العديد من الأسماء البارزة في فن الخط الكلاسيكي وكذلك المعاصر، منهم خالد الجلاف ومحمد مندي، اللذان ستعرض أعمالهما في المعرض الذي سيقام في متحف الشندغة. وأشارت إلى مشاركة مطر بن لاحج، عبر خمسة مجسّمات ضخمة في حي دبي للتصميم، في حين ستحضر مجموعة من الخطاطين العالميين، في معرض «تعرفوا بالخط»، والذي يجمع فنانين من ثقافات مختلفة ومن مختلف الجنسيات، مثل الصين والسنغال وكندا وكوريا وغيرها من البلدان.

وأكدت القرشي على تعاون البينالي مع مجموعة من الجهات، لاسيما الصالات الفنية التي شاركت بتقديم معارض متميزة، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات الكبرى، منها متحف المستقبل الذي نظم فعاليات مهمة بالتزامن مع البينالي، وكذلك «مكتبة محمد بن راشد» التي ستنظم معرضاً، وسيقدم فيها رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد»، محمد المر، مجموعة خاصة من مقتنياته، إلى جانب ثلاثة معارض في مركز دبي المالي العالمي.

معارض وورش عمل

يحفل البينالي بمجموعة من المعارض وورش العمل، فعلى مدار فترة «البينالي» سيتدفق الإلهام بين أروقة متحف الاتحاد، الذي يقدم فعاليات النسخة الـ11 من «معرض دبي الدولي للخط العربي»، ويحتضن أكثر من 75 عملاً فنياً متنوّعاً تحمل بصمات نحو 50 خطاطاً ومبدعاً يمثلون 17 جنسية مختلفة، كما سيشهد تقديم تشكيلة واسعة من ورش العمل التي تضيء على خطوط الثلث والنسخ والكوفي والرقعة والمحقق، وغيرها من الخطوط العربية التقليدية.

ويوفر البينالي لزوّاره وأصحاب المواهب، عبر فعالياته المتنوّعة، مساحات إبداعية واسعة، ويتيح لهم فرصة استكشاف تقنيات وأسرار فن الخط وجماليات الفنون التشكيلية المعاصرة والحديثة، حيث سيكونون على موعد مع مجموعة ورش ينظمها مركز «تشكيل» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، يتعرفون خلالها إلى تقنيات فن الكولاج والحروفيات وأساليب مزج الكلمات من لغات مختلفة لإنتاج أعمال إبداعية مميزة، إلى جانب التعرف إلى طرق تجليد الكتب اليابانية واستخدام أقلام الرصاص والحبر الجاف والأقلام الملوّنة، بينما يُمكن مركز الجليلة لثقافة الطفل روّاده من التعرف إلى أسرار فنون التطريز، وأساسيات صنع الفخار يدوياً، والتعرف إلى أصول وأسس الزخرفة، وعملية كتابة الحروف وتوصيلها بأساليب فنية مختلفة وكيفية تصميم وإنشاء الرسوم المتحركة.

«مدارس الحياة»

وترفع «مدارس الحياة» على مدار شهر أكتوبر شعار «جماليات الخط»، حيث تقدم لروّادها وأصحاب المواهب تشكيلة من الورش الهادفة، التي تمكّنهم من تطوير مهاراتهم الإبداعية في فن الخط، عبر اكتشاف الجوانب الإبداعية في فنون الخط العربي والياباني والإنجليزي، وما تمتاز به من حيوية ودقة في رسم وتكوين الكلمات وربط الحروف، إلى جانب التعرف إلى فن المانجا وتقنيات التعامل مع الفخار والخرز لإنتاج أعمال فنية متنوّعة. كما تتضمن فعاليات «صندوق القراءة»، الذي يستضيفه «مردف سيتي سنتر»، ثلاث جلسات خاصة تستعرض فنون الخط، احتفاءً بنسخة البينالي الأولى.

كتابة إبداعية

سيتمكن روّاد مكتبة أم سقيم من الانضمام إلى مشروع الكتابة الإبداعية الرامي إلى تطوير مهاراتهم في استخدام التعابير البلاغية، من خلال التعرف إلى مفهوم وعناصر الكتابة الإبداعية، والنقد الفني للنصوص. في المقابل، تستهدف مجموعة ورش العمل التي ستقام في «غيت أفنيو - مركز دبي المالي العالمي» كل الأعمار، حيث تساعدهم في تعلم طرق إنشاء أعمال فنية متنوّعة باستخدام الطباعة والخطوط التقليدية والمعاصرة، إضافة إلى استكشاف جاذبية الفنون البصرية والحِرف اليدوية والألعاب التفاعلية، وكيفية ابتكار عمل فني ثلاثي الأبعاد باستخدام الخيوط والقماش.

ويقدم البينالي في حي دبي للتصميم مجموعة ورش متنوّعة تقدم دورساً متقدمة في الفنون المختلفة، من بينها ورشة متخصصة تضيء على الحِرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات، تشرف عليها الفنانة شيخة السركال، بينما تكشف الفنانتان نورا السركال وعزة القبيسي عن أسرار صناعة المجوهرات والزخرفة الإسلامية، فيما تتيح ورش العمل التي يقدمها استوديو «ميداف» ومركز «لابليشوس» وغاليري «ذا جام جار» أمام زوّار «البينالي» فرصة اكتشاف عوالم الإبداع باستخدام الوسائط المتعددة، حيث سيتعلم الجمهور طرق وتقنيات استخدام الحروف والصور في إنشاء أعمال فنية تجريبية.

وفي «مكتبة محمد بن راشد»، يقدم الفنانون: يوشيمي فوجي والدكتور أنطوان أبي عاد ولينا أدهمي والعنود بوخماس، مجموعة ورش عمل تحتفي بالخطوط العربية واليابانية الكلاسيكية والمعاصرة، بينما سيتمكن زوّار متحف المستقبل من استكشاف تقاطع التقاليد والابتكار في فن الخط، وطرق تفاعل الفنانين مع الخامات والمواد المختلفة التي تساعدهم في إنتاج أعمال فنية مبتكرة.

سرد القصص

يحتفي البينالي في «السركال أفنيو» بعالم اللغة وسرد القصص، من خلال تجارب إبداعية جذابة يشرف عليها الفنانون: مارك نيشاد وعذراء خميسة وأمل السعدي وعنود الخوري ولطيفة الحمادي وميرا يعقوب وغيرهم، بينما يقدم «سلي كافيه» ورش عمل تعليمية تتناول فن رسم الخط العربي وخطوط الوسام والديواني، وينظم «إيفي غاليري» جلسة بعنوان «حوار حول أنظمة الكتابة الإفريقية».

برامج مدرسية

يقدم بينالي دبي للخط لطلاب المدارس مجموعة من الفعاليات، حيث سيكون المشاركون في البرنامج المدرسي ومخيم منتصف الفصل الدراسي في «مدينة إكسبو دبي» على موعد مع مجموعة ورش تفاعلية وتعليمية يتم تنظيمها ضمن إطار «البينالي»، لتبرز جماليات الخطوط المعاصرة والتقليدية، والطباعة وتقنيات الوسائط المختلطة، بينما يأخذ متحف الشندغة زوّار «البينالي» في رحلة آسرة يتعرفون خلالها إلى تاريخ مصر القديم وثقافتها الغنية، ويكتشفون خلالها أسرار وفنون الكتابة الهيروغليفية ورموزها المعقدة ودورها في التواصل بين الثقافات.