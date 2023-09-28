معلومات عن خطيب مريم الجندي.. عضو بفرقة مصرية شهيرة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل جمع الأسرة والأصدقاء المقربين داخل وخارج الوسط الفني، احتفلت الفنانة الشابة مريم الجندي، بخطوبتها من شادي وصفي، أحد أعضاء الفرقة الموسيقية «ديسكو مصر»، وهو ما لاقى تفاعل العديد من متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

معلومات عن خطيب مريم الجندي

وبعد الإعلان عن نبأ خطبتها، سرعان ما تساءل الكثيرين عن شادي وصفي خطيب مريم الجندي، وهو ما نستعرض عنه أبرز المعلومات خلال السطور الآتية، وفق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- هو أحد أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة «ديسكو مصر».

- درس الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر.

- إلى جانب العزف الموسيقي، يهوى شادي وصفي التصوير الفوتوغرافي.

- يهوى تربية الحيوانات، ويحرص على نشر العديد من الصور التي تجمعه بها.

- جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة مريم الجندي قبل الإعلان عن خطبتهما، إذ ظهرا سويا في عدد من المناسبات المختلفة.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي ما يقرب من 21 ألف شخص.

مفاجأة شادي وصفي لـ مريم الجندي قبل خطبتهما

وقبل يوم من الإعلان الرسمي لخطبتهما، نشر شادي وصفي مقطع فيديو وثق خلاله كواليس مفاجأته الخاصة لـ مريم الجندي، وتقديمه خاتم الزواج لها في مدينة أسوان.

ونشر شادي وصفي مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، ووجه خلال رسالة خاصة للفنانة الشابة مريم الجندي، قال خلالها: «آخر حاجة نفسي أكتبها من قلبي، إني بدعي كل يوم إن ربنا يتمم على خير، ويبعد عننا شر الناس وشر الحسد وشر الدنيا، يبعد عننا كلنا مش أنا ومريم بس، فادعوا لينا، وادعوا لأي حد بيحاول عشان الدنيا صعبة قوى لوحدها ووجودنا في حياة بعض بالخير ممكن يسهلها مهما كانت عاملة إزاي».

تفاصيل إطلالة مريم الجندي في خطوبتها

وخلال الاحتفال بالخطوبة، ظهرت الفنانة مريم الجندي، بفستان أبيض اللون ذو تصميم بسيط «أوف شولدر»، وذو أكمام قصيرة جاءت بالتصميم الشيفون الشفاف المرصع بالفصوص البيضاء أيضًا، مع اعتمادها تسريحة الشعر المموج الانسيابي على ظهرها.

جدير بالذكر أن مريم الجندي شاركت مؤخرًا، في بطولة المسلسل الكوميدي «بالطو»، إذ جسدت شخصية الطبيبة الصيدلانية «هاجر»، التي تحاول مساعدة زميلها الدكتور «عاطف» في إدارة إحدى الوحدات الصحية بقرية في محافظة كفر الشيخ.

وشاركها في بطولة العمل كل من، عصام عمر، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، محمود البزاوي إلى جانب نخبة من الفنانين.