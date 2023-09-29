الامارات | تسمم 100 شخص في حفل زفاف بالعراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة صحة كركوك مساء أمس، عن تسمم 100 شخص في حفل زفاف بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة الواقعة شمال العراق.

وقالت صحة كركوك إن «100 شخص تناولوا طعام العشاء في حفل زفاف وتعرضوا للتسمم في الحويجة». حسبما نقلت وكالة السومرية للأنباء.

وأضافت أن «50 شخصاً منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى»، مشيرةً إلى أن «الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة».