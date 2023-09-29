الامارات | «تنوير».. رحلة في صفاء الروح بصحراء الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مهرجان تنوير للموسيقى الروحية» الذي يقام في صحراء منطقة مليحة في الشارقة على مدار ثلاثة أيام من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، إطلاق تذاكر حضور المهرجان على موقعه الرسمي http://www.tanweerfestival.com، وعلى موقع «بلاتينيوم لست»: Platinumlist.net. وسيكون الجمهور على موعد مع حفلات لكبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن، وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويقام الحدث الأول من نوعه في المنطقة برؤية الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة وموجهة «مهرجان تنوير للموسيقى الروحية»، لتلبية تطلعات واهتمامات كل من يبحث عن التواصل الحقيقي مع جذوره وأجداده، والاستماع لصوت الأرض.

ويتضمن المهرجان حفلات موسيقية يقدّمها كبار الفنانين المختصين في الموسيقى الروحية، ويصحب جمهوره في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس، من خلال جلسات اليوغا والتأمل، ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العام، كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة متابعة ومشاهدة أعمال فنية تركيبية، إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.

ويقدّم المهرجان تجربة صديقة للعائلة تشمل - إلى جانب الفعاليات الموسيقية - التخييم، ومراقبة النجوم. وتتاح الفرصة لحجز جولات إلى «جبل بحيص» و«مركز مليحة للآثار» الذي يحتضن قطعاً أثرية يعود تاريخها إلى العصور القديمة، تثبت استيطان الإنسان القديم منذ العصر الحديدي للمنطقة.

وتجتمع في المهرجان موسيقى من مختلف ثقافات العالم، تعيد الجمهور إلى روائع فنية خالدة من تراث الأجداد. ومن الفنانين الذين يستضيفهم المهرجان «فرقة نوا»، التي أسسها إبراهيم المسلماني في مدينة حلب السورية عام 2009، إضافة إلى مشاركات لعدد كبير من المبدعين والمختصين في هذا المجال.