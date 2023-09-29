الارشيف / لايف ستايل

الامارات | أمين معلوف أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية

0 نشر
باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أمين معلوف أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتُخب الكاتب الفرنسي اللبناني الشهير أمين معلوف، أمس، أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، خلفاً لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي، بحسب ما أفاد عضو في اللجنة الإدارية في المؤسسة لوكالة فرانس برس. وفاز معلوف بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتاً مقابل ثمانية لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان، بحسب المصدر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا