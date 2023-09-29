الامارات | أمين معلوف أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتُخب الكاتب الفرنسي اللبناني الشهير أمين معلوف، أمس، أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، خلفاً لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي، بحسب ما أفاد عضو في اللجنة الإدارية في المؤسسة لوكالة فرانس برس. وفاز معلوف بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتاً مقابل ثمانية لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان، بحسب المصدر نفسه.