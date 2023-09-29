الامارات | 5 محاذير لتجنب زيادة الوزن بعد «الريجيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد التعب الكبير والجهد الذي سبق نجاحكم بجدارة في إنقاص وزنكم وخسارة بعض الغرامات الزائدة، التي كانت تقلقكم وتنغص عليكم ألق الاستمتاع بكل خيارات خزائن ملابسكم في فصل الصيف، لابد اليوم من الانتباه والحذر الدائمين من استعادة الوزن الزائد الذي كان يزعجكم، خصوصاً في ظل نسق الحياة المختلف للعطلات، وتزايد إغراءات الطعام التي تطرحها طاولات المطاعم وأماكن الترفيه المتنوّعة خلال هذا الفصل، وكذلك رغبة الكثير منا في الاستمتاع والاسترخاء وتجربة مختلف خيارات الأكل الجديدة. لكن لا داعي للذعر، في ظل الحلول الساحرة التي بات يطرحها خبراء التغذية اليوم للراغبين في الحصول على قوام مثالي.

للإطلاع على أهم خمس خطوات تساعد على عدم استعادة الوزن بعد الحميات الغذائية، يرجى الضغط على هذا الرابط.