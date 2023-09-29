الامارات | جائزة الفنان المشاغب تستعد لإعلان أسماء نجومها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد جائزة «تيرنر» الفنية لإعلان أسماء الفائزين بجوائز دورتها الجديدة مطلع الشهر المقبل، وتعد هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الفنون البصرية المتنوعة. وتعرف هذه الجائزة بأنها الأكثر استقطاباً لأبز الأسماء الأكثر شهرة في عالم الفنون المعاصرة.

وتأسست جائزة «تيرنر» عام 1984، وتحمل اسم الرسام الإنجليزي الشهير «جي إم دبليو تورنر» نظراً لمكانته اليوم كواحد من أعظم الفنانين في المملكة المتحدة، على الرغم من سمعته المثيرة للجدل خلال حياته المهنية، حتى إنه حمل لقب الفنان المشاغب.